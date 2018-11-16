У Тернополі на гривню подорожчає проїзд у тролейбусах та маршрутках

15-го листопада рішенням виконавчого комітету затверджено нові тарифи на проїзд у міському громадському транспорті.

Вартість проїзду у тролейбусах становитиме 5 гривень, незалежно від форми розрахунку, тобто як при оплаті «Картою тернополянина», електронним проїзним квитком, так і при готівковому розрахунку, а у маршрутних таксі та автобусах тариф - 6 гривень для усіх пасажирів як при безготівковому розрахунку, так і при сплаті готівкою.

Нові єдині тарифи на проїзд у громадському транспорті Тернополя будуть впроваджені з 17 листопада та діятимуть до 20 грудня 2018 року, а з 20 грудня вступають в дію диференційовані тарифи, коли вартість оплати за проїзд готівкою чи будь-яким іншим способом, за винятком «Карти тернополянина» та неперсоніфікованого квитка, буде дорожчою, зазначають у мерії.

За словами очільника міста Сергія Надала, рішення про зміну тарифу з 20 грудня прийняте з метою надання усім тернополянам достатньо часу для виготовлення персоніфікованої «Картки тернополянина».

Нагадаємо, оформити «Карту тернополянина» можуть особи, які прописані чи офіційно працюють у Тернополі, а також мешканці сіл, що увійшли до складу Тернопільської МТГ. Документи на оформлення карти можна подати у ЦНАПі (Центрі надання адміністративних послуг), в Управлінні соціальної політики міської ради та в оператора електронних систем міста.