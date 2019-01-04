Від 1 січня зросла мінімальна зарплата

З 1 січня 2019 року в Україні набрав чинності Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018р N 2629-VIII, відповідно до якого розмір мінімальної заробітної плати відтепер становить:

- у місячному розмірі – 4 173 гривень;

- у погодинному розмірі − 25,13 гривень.

Згідно з пояснювальною запискою до проекту держбюджету, який Кабмін подав до Верховної ради у вересні, середньомісячна заробітна плата у 2019 році складе 10129 грн і в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) збільшиться на 6,9%.