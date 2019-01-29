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Запрацює два види субсидій: на що можуть розраховувати жителі Тернопільщини

subsydii ternВ Україні будуть функціонувати паралельно одразу два види субсидій. Деякі українці отримають безготівкову субсидію, а декому дадуть гроші на руки.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передають у прес-службі відомства.

“По закінченні опалювального сезону, провівши обидва варіанти надання субсидій, відбудеться ревізія ефективності обох варіантів і за результатами цього буде вирішено який буде залишено. Я прогнозую, що ми залишимо обидва варіанти – і безготівковий, і готівковий. Ті люди, які отримали субсидію готівкою і будуть добросовісно платити, залишаться на готівковій формі, а ті хто зірвали терміни оплати або не оплатили, після сплати боргу будуть переведені на безготівкову форму надання субсидій”, – заявив Рева.

За словами міністра, безготівкова форма призначена для тих родин, яким субсидію призначили в 2019 році, тим, хто оформив у 2018 – належить видати “живими” грошима.

За словами міністра, ця система передбачає перерахування сум субсидій на спеціальні рахунки, з яких сплачуватимуться житлово-комунальні послуги. А все, що вдалося заощадити після закінчення опалювального сезону громадяни зможуть отримати різницю на руки та витратити на будь-які цілі.

Разом із тим, наголосив Рева, запланована на березень виплата субсидій у готівковій формі тим громадянам, яким субсидію було призначено у жовтні 2018 року. Українці отримають на руки всю суму, яку вони повинні будуть витратити виключно на оплату послуг ЖКГ.

Додамо, тим українцям, які отримають субсидію в готівці, її об’єднають із пенсіями, оскільки виплати збігаються по датах. Таким чином субсидію пропонують зробити соцвиплатами.

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