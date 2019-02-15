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Жити і працювати в Україні: є реальні можливості для молоді

UGP Ternopil2016 3«Почни власну справу: майстер-клас від практиків” - такий захід відбудеться у Заліщиках (вул. С. Крушельницької, 52) 21 лютого 2019 року о 14.00  год!

Своїм досвідом у галузі бізнесу поділяться молоді підприємці. Вони розкажуть про можливості та відверто дадуть відповіді на всі запитання аудиторії. Ви отримаєте інформацію про молодіжні ініціативи, платформи та проекти, обміни досвідом і стажування. Дізнаєтеся, як від ідеї дійти до фінального результату і як започаткувати власну справу без стартового капіталу.

“В Україні постала гостра проблема: молодь масово тікає за кордон у пошуках роботи і кращого життя. А якщо через декілька років в Україні і зовсім не залишиться молоді, що тоді? Саме тому ми готові давати реальні поради, як молоді жити і працювати у своїй країні. Саме тому пропонуємо цілий цикл заходів на тему молодіжного підприємництва”, зазначають організатори.

Подібні зустрічі  з молоддю Українська Галицька Партія вже провела в Радехові і Миколаєві. Форум малого та середнього бізнесу в Івано-Франківську відвідало понад 90 осіб, а Форум активної молоді у Львові – 250.

“Для активної молоді ми нещодавно започаткували Молодіжну платформу. Тепер в колі однодумців молодь має можливість пройти стажування і здобути реальний досвід, реалізовувати власні ідеї та проекти, дізнатись про інструменти участі громадян у прийнятті рішень, зробити перший крок у творенні нової якісної політики”, - коментує Ірина Яремчук, заступниця голови Політради Української Галицької Партії.

Загалом за минулий рік політсила нового зразка організувала 260 подій у сфері освіти, бізнесу, економіки, медицини, системи влади, місцевого самоврядування.

На зустріч у Заліщиках запрошують учнів старших класів, студентів, молодих підприємців, педагогів, представників громадських організацій та інших зацікавлених.

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