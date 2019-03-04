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З чим носити жіночу вишиванку: ідеї для сезону весна-літо 2019

sorocha VЗа останні кілька років українська вишиванка закріпила за собою статус наймоднішого етно-одягу в світі. Вона перестала вважатися виключно святковим вбранням і зайняла поважне місце у повсякденному жіночому гардеробі.

За останні кілька років українська вишиванка закріпила за собою статус наймоднішого етно-одягу в світі. Вона перестала вважатися виключно святковим вбранням і зайняла поважне місце у повсякденному жіночому гардеробі. Тепер вишиванку вдягають за будь-якого приводу: на роботу, на прогулянку, на вечірку. Але щоб створити з етно-сорочкою дійсно стильний образ, важливо знати, як її носити. Тому розглянемо, з чим модно поєднувати вишиванку в новому сезоні весна-літо 2019.

Дуети з брюками

Універсальна пара для вишиванки – брюки різних фасонів. Під звужені «дудочки» найкраще підійде приталена сорочка з акцентним декором по низу і коротким рукавом. До класичних прямих брюк варто підібрати лаконічну модель завдовжки до стегон без зайвих деталей. 

Яскравий тренд 2019 р. – поєднання вишиванки з брюками-кюлотами. З огляду на специфічність моделі штанів сорочка має врівноважувати ансамбль – тут підійде довга пряма вишиванка с боковими розрізами, які будуть витягувати силует.

Стильний casual-образ – вишиванка в дуеті з брюками з деніму. В цьому випадку важливо дотримуватися одного правила: чим більше декору має сорочка, тим стриманішими повинні бути джинси, і навпаки. Не варто поєднувати рясно вишиту сорочку і джинси з великою кількістю розрізів та аплікацій – в аутфітах з етно-одягом подібна еклектика не дуже доречна.

Комбінації зі спідницею

Універсальний фасон жіночої вишиванки дає змогу експериментувати з різними варіантами спідниць. Найбільш традиційним доповненням до етно-одягу є міді-спідниці типу «сонце». Для таких дуетів можна підібрати в інтернет-магазині Kasta українські сорочки-вишиванки з рукавами «дзвоник» або «ліхтарик» – вони вдало доповнять романтичний грайливий настрій розширеної спідниці.

Незвичне рішення, яке потрапило до трендів 2019 р., – вишиванка плюс асиметрична спідниця з запахом. Під останню потрібно вибирати коротку сорочку, яку можна буде комфортно заправити за пояс. Ще один стильний варіант – вишиванка зі спідницею-трапецією на ґудзиках або довгій блискавці, що робить образ більш оригінальним. 

Для офісного гардеробу вдало підійде елегантна комбінація спідниці-олівець і вишиванки нейтрального кольору. Вишиті візерунки сорочки мають бути того ж кольору, що й етно-одяг – це дасть змогу зберегти стриманість ділового стилю.

Ігри зі взуттям 

Цього сезону весна-літо вишиванку рекомендується поєднувати з такими типами взуття:

черевики – брогі з активною перфорацією;

кеди – моделі з грубого льону природних відтінків;

босоніжки – на масивних квадратних підборах;

сандалії – моделі у бохо-стилі з етнічним декором, сандалії на тонких зав’язках чи високі гладіатори;

еспадрильї – з м’якого текстилю, прикрашеного етно-принтами;

туфлі-човники або моделі на танкетці, декоровані бахромою.

Підібрати стильне взуття під свою вишиванку ви завжди можете в інтернет-магазині Kasta. Тут представлений широкий асортимент моделей для весняно-літнього сезону, серед яких вам буде не важко знайти гідного компаньйона для етно-одягу. 

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