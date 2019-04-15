У неділю, 14 квітня, центром Тернополя пройшла багатотисячна Хресна хода, яку очолив Архієписком та Митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Кир Василій Семенюк.

У спільній із ним молитві за мир в Україні участь взяли священнослужителі, представники влади, військовослужбовці і родичі учасників АТО, волонтери та тисячі паломників.

Цьогоріч віряни крокували від Архикатедрального Собору вздовж вулиці Руської до Театрального майдану та вулицею Листопадовою повернулися до храму. Учасники ходи від стації до стації несли 80-тикілограмовий дерев’яний хрест та розважали над страстями Ісуса Христа, роздумували над своїми вчинками і гріхами та звершували спільні молитви у намірах здійснення діл милосердних.

Священики несли копію чудотворної ікони Розп'яття Спасителя із Зарваниці, яку Святіший Отець Франциск, Папа Римський, у Ватикані в базиліці Святого Петра поблагословив і, відновивши почитання де неї, передав українському народу.

На Театральному майдані відбулося урочисте покладення квітів перед хрестом та меморіалом Героїв Небесної Сотні та бійців, які загинули, обороняючи Україну від російської агресії.