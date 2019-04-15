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У неділю, 14 квітня, центром Тернополя пройшла багатотисячна Хресна хода

IMG 7991 14 04 19У неділю, 14 квітня, центром Тернополя пройшла багатотисячна Хресна хода, яку очолив Архієписком та Митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Кир Василій Семенюк.

У спільній із ним молитві за мир в Україні участь взяли священнослужителі, представники влади, військовослужбовці і родичі учасників АТО, волонтери та тисячі паломників.

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Цьогоріч віряни крокували від Архикатедрального Собору вздовж вулиці Руської до Театрального майдану та вулицею Листопадовою повернулися до храму. Учасники ходи від стації до стації несли 80-тикілограмовий дерев’яний хрест та розважали над страстями Ісуса Христа, роздумували над своїми вчинками і гріхами та звершували спільні молитви у намірах здійснення діл милосердних.

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Священики несли копію чудотворної ікони Розп'яття Спасителя із Зарваниці, яку Святіший Отець Франциск, Папа Римський, у Ватикані в базиліці Святого Петра поблагословив і, відновивши почитання де неї, передав українському народу.

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На Театральному майдані відбулося урочисте покладення квітів перед хрестом та меморіалом Героїв Небесної Сотні та бійців, які загинули, обороняючи Україну від російської агресії.

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