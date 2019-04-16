ГО «Асоціація жінок України «Дія» підтримала ІІІ Всеукраїнський фестиваль дитячого кіно та анімації «Кінохвильку»

ГО «Асоціація жінок України «Дія» підтримала ІІІ Всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації, телебачення «Кінохвильку» тому, що через візуальне мистецтво і зокрема через кінематограф, наші діти можуть більш широко розкрити свої таланти.

А в тернопільської малечі їх чимало. Українське кіно розвивається стрімкими темпами, а тому для дітей та молоді – «Кінохвилька» також дає можливість визначитися з майбутньою професією, яка буде затребувана на ринку праці.

До висадки дерев Тернопільський осередок ГО «Асоціація жінок України «Дія» долучилася – бо спільна справа з юним поколінням – це завжди неоціненний досвід.

Дуже важливо спілкуватися з дітьми, молоддю, намагатися зрозуміти їхній світ. З іншого боку – поділитися власним досвідом.

Разом із нами, маленькими кінознавцями, членами Тернопільської кінокомісії, студентами факультету ФОА ТНЕУ, координатором ІІІ Всеукраїнського фестивалю дитячого кіно, анімації і телебачення Наталія Орищак, висаджував дерева заступник міського голови, очільник Асоціації кінокомісій України Леонід Бицюра

А разом зробити Тернопіль ще більш зеленим та затишним – гідна справа!