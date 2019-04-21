У Тернополі пройде VII мистецький фестиваль «Ї»

«Мистецький фестиваль «Ї» – це трьохденна подія, яка є симбіозом літератури, музики, живопису, фотографії та кіномистецтва. Ось уже понад 6 років мистецький фестиваль об’єднує відомих письменників, музикантів, художників, кінорежисерів не лише з усієї України, але й з далекого зарубіжжя.

Кожного року організатори докладають усіх зусиль, щоб зробити програмне наповнення цікавим та оригінальним.

Вже традиційно програма фестивалю передбачатиме декілька сцен: літературну, музичну, лекційну, художню та кіно-театральну. Участь у 7 – му «Мистецькому фестивалі «Ї» візьмуть відомі письменники з України, Грузії, Шотландії, Польщі та інших країн.

7-ий «Мистецький фестиваль Ї» відбудеться 3-5 травня у Тернопільському академічному обласному драматичному театрі ім. Т. Шевченка.

На 7-му «Мистецькому фестивалі «Ї» запрошені такі учасники:

Музична сцена: гурт Latexfauna, «Один в каное», «Фіра», Tik Tu, Tvorchi, «Фіра», «Жадан і Собаки», Cloudless, Unsleeping, «Мантри Керуака», Our Atlaantic

Літературна сцена: Юрко Позаяк, Олександр Ірванець, Андрій Любка, Анатолій Дністровий, Макс Кідрук, Іван Байдак, Юрій Іздрик, Дмитро Лазуткін, Сергій Мартинюк, Андрій Бондар, Ростислав Семків, Раян Ван Вінкл (Шотландія), Павло Коробчук, Юрій Андрухович, Юрій Винничук, Олександр Бойченко, Мар’яна Максим’як, Ірина Мороз, Дара Корній, Анастасія Нікуліна, Олександр Фразе-Фразенко, Артем Полежака, Тамта Ґуґушвілі, Юрій Завадський, Леся Романчук, Мар’яна Савка, Паата Шамугія (Грузія), Макс Кідрук, Сергій Жадан та інші.

Кіно-театральна сцена: показ фільмів «Будинок слова», «Коли падають дерева». Світлодіодне шоу від театру «Метаноя»

Також фестиваль – платформа для розвитку молодих літераторів та музикантів. Тож кожного року організатори оголошують конкурсний відбір на молодіжну літературну та музичну сцену і найкращим надають можливість виступу на фестивалі. Цьогоріч обрано 20 молодих авторів та один музичний гурт «LitCore».

Особливістю 7-го фестивалю «Ї» стануть лекторії на теми: «Українське фентезі: сьогодні й завтра» від письменників та дослідників жанру Андрія Гулкевича, Ярини Каторож та Наталії Матолінець; «Переклад як дистанція. Межі та позамежжя Бредберівсього письма» від перекладачів Юрія Вітяка та Ірини Бондаренко. «Humans and Heroes або Стань класиком сьогодні: 7 мистецьких лайфхаків для сучукрліту» від виконавчого директора Центру літературної освіти Litosvita Світлани Привалової; «Особливості перекладу англомовної літератури та презентація книг Раяна Ван Вінкла «Добра Темрява» та «Майбутнє для нас» за участі автора та перекладачки Наталії Семенів; «ReportersTalks» від Олесі Яремчук та автора проекту «The Ukrainians» Тараса Прокопишина; «Особливості перекладу грузинської літератури та презентація книги Паати Шамуґії «Шизовірші» за участі автора та перекладачів Тамти Ґуґушвілі та Юрія Завадського.

Офіційний сайт фестивалю http://festji.com/