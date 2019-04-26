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Як у Тернополі святкуватимуть Великдень
Як Тернопіль відзначатиме Великдень: заходи з нагоди святкування.
Впродовж пасхальних свят на бульварі Тараса Шевченка функціонуватиме Великодній ярмарок, на території якого для тернополян та гостей міста пройдуть різноманітні майстер-класи (декорування яєць, виготовлення свічок), спортивні забави та виставки писанок.
Усі охочі зможуть скуштувати страви національної кухні та придбати великодню атрибутику.
5-го травня запрошують дітей та молодь на великодні гаївки, ігри та забави, що пройдуть біля пам'ятника Івану Франку та Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці. Початок о 13.00 годині.
Під час святкування жителі і гості Тернополя зможуть також помилуватися великодньою конструкцією у формі Пасхального яйця, що встановлена на вул. Петра Сагайдачного, та водограями, які працюватимуть до 30 квітня.
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