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Юрій Іздрик і Дмитро Лазуткін зібрали аншлаг в драмтеатрі

59330321 2319037165046199 7824651413618688000 nПоціновувачі літератури захоплено слухали вірші відомих сучасників. В залі Тернопільського обласного драматичного театру в буквальному сенсі не було де яблуку впасти. Нагадаємо, це 3 день «Мистецького фестивалю «Ї».

- Неймовірно радий бути на фестивалі "Ї". Щороку він для мене знаковий,- каже Дмитро Лазуткін.

Письменники під час виступу створили умовний «батл», в якому здобували прихильність слухачів.

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- З Лазуткіним не варто ставити у «поетичний двобій». Бо він не лише письменник, він ще й боксер!- каже Юрій Іздрик, - Я невгамовно почав писати вірші на старість, що не характерно. Просто пити перестав… і це подіяло на мозок.

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Юрій прочитав відвідувачам фестивалю свій ранній вірш 1998 року, пісенний текст, який зі збірки в збірку передруковував - «Пісня про Лєну».

На призакінченні виступу з одного з балконів зали на сцену кинула два бюстгалтера.

- Якщо мірятися розмірами, то я в певному розумінні переміг – пожартував Дмитро.

Наступного року Юрій Іздрик пообіцяв ще більше віршів про смерть, бо вони найбільше сподобались публіці.

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Шанувальники талантів двох чудових сучасних авторів мали змогу сфотографуватися з Юрієм та Дмитром, придбати нові книжки та отримати автограф.

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Хедлайнерами дня стали гурти з ексклюзивними виступами у Тернополі «Один в каное» та «Жадан і Собаки»

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А завершували останній день «Мистецького фестивалю «Ї» показом документального художнього фільму «Будинок слова» (реж. Тарас Томенко) та «Майстернею шуму» з гуртом «Субпродукт» на вечірці-закритті фестивалю «Ї».

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