Юрій Іздрик і Дмитро Лазуткін зібрали аншлаг в драмтеатрі
Поціновувачі літератури захоплено слухали вірші відомих сучасників. В залі Тернопільського обласного драматичного театру в буквальному сенсі не було де яблуку впасти. Нагадаємо, це 3 день «Мистецького фестивалю «Ї».
- Неймовірно радий бути на фестивалі "Ї". Щороку він для мене знаковий,- каже Дмитро Лазуткін.
Письменники під час виступу створили умовний «батл», в якому здобували прихильність слухачів.
- З Лазуткіним не варто ставити у «поетичний двобій». Бо він не лише письменник, він ще й боксер!- каже Юрій Іздрик, - Я невгамовно почав писати вірші на старість, що не характерно. Просто пити перестав… і це подіяло на мозок.
Юрій прочитав відвідувачам фестивалю свій ранній вірш 1998 року, пісенний текст, який зі збірки в збірку передруковував - «Пісня про Лєну».
На призакінченні виступу з одного з балконів зали на сцену кинула два бюстгалтера.
- Якщо мірятися розмірами, то я в певному розумінні переміг – пожартував Дмитро.
Наступного року Юрій Іздрик пообіцяв ще більше віршів про смерть, бо вони найбільше сподобались публіці.
Шанувальники талантів двох чудових сучасних авторів мали змогу сфотографуватися з Юрієм та Дмитром, придбати нові книжки та отримати автограф.
Хедлайнерами дня стали гурти з ексклюзивними виступами у Тернополі «Один в каное» та «Жадан і Собаки»
А завершували останній день «Мистецького фестивалю «Ї» показом документального художнього фільму «Будинок слова» (реж. Тарас Томенко) та «Майстернею шуму» з гуртом «Субпродукт» на вечірці-закритті фестивалю «Ї».
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