Наука - це цікаво. У Тернополі пройдуть VII Наукові пікніки

У Тернополі відбудуться VII Наукові пікніки на тему «Рух».

19 травня на Театральному майдані усіх бажаючі матимуть можливість весело та пізнавально провести час.

«Наша мета довести що наука - це цікаво. Що вчитися - це круто. Що знання - це майбутнє», – розповідають організатори команда Центру Науки Тернополя.

Під час заходу на тернополян чекає 40 міні-лабораторій просто неба, винаходи молодих науковців, робототехніка, змагання дронів, запуск ракет, виверження вулканів та безліч дослідів з водою.

Наукові пікніки відбуваються в рамках «Року науки та молодіжних ініціатив 2019 у м.Тернополі». Початок заходу о 13.00 год.