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“Подивіться на цих щасливих діток!”: Українська Галицька Партія робить Тернопіль дружнім до сімей

64950989 2882340438503909 4216129009458610176 nМузика, танці та квести - так минув червень у Тернополі. У різних мікрорайонах міста Українська Галицька Партія організовувала Фестиваль дитинства. БАМ, Східний масив, Дружба -  саме там найменші тернополяни відпочивали по-справжньому.

“Все почалося із Дня захисту дітей. Корисні ініціативи активісти та партійці УГП творять щодня - і про це ми намагаємося оперативно розповідати. Але атракції, заходи, свята ми проводили якраз на вихідних. Подивіться на цих щасливих дітей!”, - ділиться Іван Кізюк, голова Тернопільської міської організації Української Галицької Партії.

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Фестиваль дитинства - це чудовий спосіб весело та корисно провести час.

Аніматори проводили конкурси, ігри, спортивні естафети.

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А як вам боді-арт? На фестивалі працювали аніматори, які малювали яскраві малюнки усім охочим.

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Поки діти веселилися, то батьки обговорили, як покращити умови для матерів та сімей з дітьми, як зробити місто комфортнішим. Дізнавшись думку тернополян, Українська Галицька Партія ініціюватиме зміни в місті, які зроблять Тернопіль зручнішим для сімей і дітей.

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“Ми хочемо зробити Тернопіль дружнім до батьків і дітей! На фестивалі діти гралися і розважалися. Тим часом ми з батьками вирішили, як зробити місто зручнішим для сімей. Маємо вже досить опитаних батьків, відповідно найгостріші проблеми вже теж знаємо. Далі працюватимемо над їх вирішенням”, - розповідає Ірина Яремчук, заступниця Голови Політради Української Галицької Партії.

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