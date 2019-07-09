Останні новини

Українські меломани цілий рік чекали на цю подію – «Файне місто» вже скоро

фм 2019Фестиваль “Файне Місто” – це міжнародний музичний тернопільський фестиваль, який щорічно відбувається поблизу Тернополя, цього року фестиваль відбудеться всьоме 25 – 28 липня.

“Файне Місто” є одним з небагатьох українських фестивалів в якому пересікаються практично всі сучасні напрямки музики, наголошують організатори.

Рок, альтернатива, фолк, поп, денс музику на семи сценах фестивалю виконують тільки кращі музичні виконавці та запрошені іноземні артисти, які складають музичну частину фестивальної програми.

Фестиваль “Файне Місто” традиційно пройде під лозунгом “Файне Місто” – територія вільних людей”, адже головна мета організаторів – побудувати місто, в якому кожен з відвідувачів хоч і на кілька днів, але зможе, залишивши щоденні проблеми, відчути енергію свободи, шалений драйв життя та зробити свій відпочинок незабутнім.

2018 рік став особливим для “Файного Міста”. Відтепер це не просто місце, куди можна втекти від буденності. Відтепер це справжній мегаполіс, це повноцінні вулиці, площі та мікрорайони з унікальними локаціями та архітектурними об’єктами. Це місто мрії Файних Людей, місто, що сповнює енергією, дарує свободу та гарантує незабутній досвід. Відтепер це великий центр самоврядування, де кожен бажаючий може долучитись до розбудови фестивалю. Відтепер відвідувачі фестивалю це не сторонні спостерігачі, а справжні громадяни Файного Міста – території вільних людей.

Придбати квитки та дізнатися більше інформації про учасників можна на офіційному сайті фестивалю https://fainemisto.com.ua/

Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на sinoptik.ua у Донецьку

Новини тернополян

Англомовний табір для школярів організовує Тернопільська обласна бібліотека
Неділя, 07 липня 2019
Thumbnail У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді триває реєстрація учасників віком 10-15 років в Літній англомовний табір.
Гусятинському ТзОВ «Сорелі» потрібні штукатури, мулярі, підсобні робітники
П'ятниця, 28 червня 2019
Thumbnail За ініціативи Гусятинської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості для безробітних відбувся День відкритих дверей на виробництві ТзОВ «Сорелі», основною діяльністю якого є...
Тиждень профорієнтації
П'ятниця, 31 травня 2019
Thumbnail Наприкінці навчального року відбувся своєрідний тиждень профорієнтації, який провели фахівці з профорієнтації Тернопільського міськрайонного центру зайнятості провели виїзні акції у ЗОШ сіл...
Допоможіть врятувати синочка Коструб Богдана!
Субота, 25 травня 2019
Thumbnail Моє ім'я Галина звертаюсь до всіх небайдужих!  Милі добрі люди! Всі у кого є серце і у кого є діти, і хто розуміє, що значить втратити кохану дитину - благаю: допоможіть!
В Ігровицькій ЗОШ визначили професії майбутнього
Субота, 25 травня 2019
Thumbnail Виїзне засідання клубу «Час Z», що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, відбулося в Ігровицькій ЗОШ.
У Тернополі діятиме Літній ІТ-табір для школярів
Понеділок, 20 травня 2019
Thumbnail Із 3 до 14 червня 2019 року в Мультимедійній лабораторії «МедіаСтарт» буде працювати Літній ІТ-табір неповного дня для дітей віком 10-14 років.
Донеччанин став членом дружнього колективу ТзОВ «Бучачагрохлібпром»
Середа, 15 травня 2019
Thumbnail Сьогодні переселенець з Донецька Ігор Ющак успішно адаптувався до нових умов життя на Бучаччині Тернопільської області. Проте, кілька років тому усе було інакше…
Юні ланівчани «приміряли» професію пожежника
Вівторок, 07 травня 2019
Thumbnail Восьмикласники Лановецької ЗОШ № 2 побували в 11-й Державній пожежно-рятувальній частині управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області.
«МедіаСтарт» оголошує набір дітей на навчальний курс «Робототехніка»
Неділя, 05 травня 2019
Thumbnail Мультимедійна лабораторія «МедіаСтарт» оголошує набір дітей на навчальний курс «Робототехніка». На заняттях учасники розвивають технічну творчість, на практиці знайомляться з фізикою та механікою, вчаться розробляти алгоритми та створюють...