Українські меломани цілий рік чекали на цю подію – «Файне місто» вже скоро

Фестиваль “Файне Місто” – це міжнародний музичний тернопільський фестиваль, який щорічно відбувається поблизу Тернополя, цього року фестиваль відбудеться всьоме 25 – 28 липня.

“Файне Місто” є одним з небагатьох українських фестивалів в якому пересікаються практично всі сучасні напрямки музики, наголошують організатори.

Рок, альтернатива, фолк, поп, денс музику на семи сценах фестивалю виконують тільки кращі музичні виконавці та запрошені іноземні артисти, які складають музичну частину фестивальної програми.

Фестиваль “Файне Місто” традиційно пройде під лозунгом “Файне Місто” – територія вільних людей”, адже головна мета організаторів – побудувати місто, в якому кожен з відвідувачів хоч і на кілька днів, але зможе, залишивши щоденні проблеми, відчути енергію свободи, шалений драйв життя та зробити свій відпочинок незабутнім.

2018 рік став особливим для “Файного Міста”. Відтепер це не просто місце, куди можна втекти від буденності. Відтепер це справжній мегаполіс, це повноцінні вулиці, площі та мікрорайони з унікальними локаціями та архітектурними об’єктами. Це місто мрії Файних Людей, місто, що сповнює енергією, дарує свободу та гарантує незабутній досвід. Відтепер це великий центр самоврядування, де кожен бажаючий може долучитись до розбудови фестивалю. Відтепер відвідувачі фестивалю це не сторонні спостерігачі, а справжні громадяни Файного Міста – території вільних людей.

Придбати квитки та дізнатися більше інформації про учасників можна на офіційному сайті фестивалю https://fainemisto.com.ua/