На «Алеї зірок» у Тернополі буде поповнення
На День міста Тернополя «Алея зірок», що на вулиці Гетьмана Петра Сагайдачного, поповниться новими іменами.
Цього року урочисто будуть відкриті чотири бронзові зірки з іменами:
Пелих Ігор Дмитрович - український телеведучий, тележурналіст, продюсер, громадський діяч;
Доскоч Ізидор Олексійович - директор КЗ ТМР «Дитяча хорова школа «Зоринка» імені Ізидора Доскоча» та однойменної Народної хорової капели;
Пушкар Андрій Анатолійович - український спортсмен-рукоборець, тренер, заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон України, Європи та світу;
30-річчя громадської організації Тернопільського міського товариства «Вертеп».
Офіційне відкриття зірок та мистецька імпреза відбудуться 28 серпня о 15:00 год.
Звернемо увагу, «Алея зірок» у Тернополі була відкрита 28 серпня 2011 року, і щороку на Алеї у бронзових зірках тернового цвіту з'являються нові імена видатних тернополян, які зробили вагомий внесок у розвиток міста. На сьогодні пам’ятна алея налічує 22 зірки.
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