На «Алеї зірок» у Тернополі буде поповнення

На День міста Тернополя «Алея зірок», що на вулиці Гетьмана Петра Сагайдачного, поповниться новими іменами.

Цього року урочисто будуть відкриті чотири бронзові зірки з іменами:

Пелих Ігор Дмитрович - український телеведучий, тележурналіст, продюсер, громадський діяч;

Доскоч Ізидор Олексійович - директор КЗ ТМР «Дитяча хорова школа «Зоринка» імені Ізидора Доскоча» та однойменної Народної хорової капели;

Пушкар Андрій Анатолійович - український спортсмен-рукоборець, тренер, заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон України, Європи та світу;

30-річчя громадської організації Тернопільського міського товариства «Вертеп».

Офіційне відкриття зірок та мистецька імпреза відбудуться 28 серпня о 15:00 год.

Звернемо увагу, «Алея зірок» у Тернополі була відкрита 28 серпня 2011 року, і щороку на Алеї у бронзових зірках тернового цвіту з'являються нові імена видатних тернополян, які зробили вагомий внесок у розвиток міста. На сьогодні пам’ятна алея налічує 22 зірки.