На наступні вихідні Заліщики запалить InStrum Fest

InStrum Fest (17-18 серпня 2019) - фестиваль сучасної камерно-інструментальної та симфонічної музики. Заліщики ще декілька десятиліть тому був одним із ключових європейських туристичних центрів. Фестиваль InStrum Fest має на меті повернути місту його гідний статус на туристичній мапі України та світових культурних подій та туристичних напрямків. Головні виконавці фестивалю:



- оркестр Євгена Хмари, піаніста-віртуоза, володаря статусу Yamaha Artist, Марта Адамчук в дуеті з Євгеном Хмарою, - симфонічно-роковий оркестр Brevis, - RADZ - інструментальний гурт із Дніпра, - ROCKOKO – інструментальний гурт, що відносить себе до жанру симфонічного року, симфотроніки, - JULINOZA - проект вокалістки та піаністки Юлії Запорожець, - Єгор Грушин - львівський композитор і піаніст, що створює та виконує музику у стилі "неокласика", - DrumArt – многогранний проект напрямку барабанного мистецтва, маршових барабанів, - Double Blast - чортківській кавер дует, що поєднує класичну музику та поп-рок. Окрім музикальної програми плануємо зону з інтерактивом для гостей: фотозона, майстер-класи, ігри, зона відпочинку, літературний майданчик. Ми робимо особливий акцент на розвитку туристичного потенціалу місцевості та її промоції, пропонуємо відвідувачам не тільки культурний, але й привабливий для подорожей контент.