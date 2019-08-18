На березі Дністра розпочався грандіозний десятиденний фестиваль «Городок Фест»

На Тернопільщині на березі Дністра стартував десятиденний фестиваль «Городок Фест».

На «Городок Фест» добре організовані постійно діючі зони атракціонів, шопінгу, фудкорт і пляжного відпочинку прямо на березі Дністра, яскрава насичена програма розваг щодня, народні гуляння у поєднанні з сучасною музикою, відомі українські виконавці зі своєю концертною програмою, найпопулярніші європейські і українські ді-джеї з дводенною вечірньою програмою в рамках фестивалю.

Фестиваль проходить у мальовничому куточку області на березі Дністра у Заліщицькому р-ні з унікальним, майже середземноморським, кліматом. Нині цей край входить у 20 найкрасивіших місць України.

З концертною програмою на фестиваль завітають відомі виконавці – DZIDZIO, «Друга ріка», Амадор Лопес зі своїм шоу-балетом, а також один з найвідоміших у Європі музикальних проектів у стилі deep house – румунський Vanotek.