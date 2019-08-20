Святкування Дня Незалежності та Дня міста: що, де і коли
Ряд заходів у Тернополі відбудуться з нагоди святкування Дня Державного Прапора, Дня Незалежності України та Дня міста Тернополя.
24 серпня розпочнеться Чемпіонат світу з водно-моторного спорту на Тернопільському ставі. Також на День Незалежності на Набережній ставу відбудеться великий святковий концерт за участі гуртів Perfect вoys band, Володимира Трача, Лайф – шоу. Хедлайнером вечора стане гурт BEZ ОБМЕЖЕНЬ.
Впродовж дня, 25 серпня, водно-моторні змагання триватимуть і у той же вечір, орієнтовно о 18.00 годині, на Набережній ставу відбудеться нагородження переможців. Після цього на сцені виступатимуть гурти Яра, ВасяЯн, Лос Колорадос та Флайза.
Впродовж двох вечорів – 24 та 25 серпня - на острівці Чайка відбуватимуться молодіжні вечірки «Open air» за участю кращих діджеїв України, а також з 23 по 26 серпня у парку Шевченка – гастрономічний фестиваль «Пікнік у Тернополі».
Заходи впродовж 23-26 серпня у Тернополі
23 серпня 2019 р. (п’ятниця)
|№ п/п
|Назва заходу
|Час проведення
|Місце проведення
|1.
|Урочиста церемонія освячення та підняття Державного Прапора України
|10.00 год.
|Театральний майдан
|2.
|Покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків Тараса Шевченка, Ярослава Стецька, Ярослави Стецько, В’ячеслава Чорновола, Степана Бандери, Героїв Небесної Сотні з нагоди 28-ї річниці Незалежності України
|11.00 год.
|
Театральний майдан, вул. С.Крушельницької, бульвар Т.Г.Шевченка,
Площа Героїв євромайдану
|3.
|«Пікнік у Тернополі» Гастрономічний фестиваль
|Протягом дня
|Парк ім Т. Шевченка
24 серпня 2019 р. (субота)
|№ п/п
|Назва заходу
|Час проведення
|Місце проведення
|1.
|«Дзвони, що об’єднують країну». Панахида та покладання квітів до могил воїнів АТО
|09.30 год.
|Микулинецьке кладовище
|2.
|Презентації міст та підписання Угоди між м. Тернополем та м. Вільянді
|10.30 год.
|Український дім
|3
|«Пікнік у Тернополі». Гастрономічний фестиваль
|Протягом дня
|Парк ім. Т.Шевченка
|4.
|Світовий чемпіонат з водномоторного спорту
|Протягом дня
|Тернопільський став
|5.
|Відкритий міжнародний тенісний турнір, присвячений дню міста Тернополя
|Протягом дня
|Парк «Топільче» (корти «Central Park»
|6.
|
Відкриття виставки
фото та художніх робіт пленеру ТТГ «Поступ»
|12.00год.
|Український дім
|7.
|Кубок України з універсального бою
|13.00 год.
|Парк ім. Т. Шевченка. Літня естрада
|8.
|Показові спортивні виступи клубів та секцій м. Тернополя
|12.00 год.
|Театральний майдан
|9.
|Мистецький батл серед мистецьких закладів міста (музична школа №1 ім. В. Барвінського )
|14.00 год.
|Вул. Гетьмана Сагайдачного
|10.
|Виступ вуличного театру м. Хмельницького
|17.00 год.
|Вул. Гетьмана Сагайдачного
|11
|
Святковий концерт до 28-ї річниці Незалежності України: «Perfect вoys», Володимир Трач, «Лайф – шоу» та гурт «Без обмежень»
|18.00 год.
|Набережна Тернопільського ставу
|12.
|Молодіжна вечірка «Open air» за участю кращих діджеїв України
|21.00 год.
|
Парк ім. Т. Шевченка
(о.Чайка)
25 серпня 2019 р. (неділя)
|№ п/п
|Назва заходу
|Час проведення
|Місце проведення
|1.
|«Пікнік у Тернополі». Гастрономічний фестиваль
|Протягом дня
|Парк ім. Т.Г.Шевченка
|2.
|Світовий чемпіонат з водномоторного спорту
|Протягом дня
|Тернопільський став
|3.
|Відкритий міжнародний тенісний турнір, присвячений дню міста Тернополя
|Протягом дня
|Парк «Топільче» (корти «Central Park»
|4.
|Кубок України з універсального бою
|10.00 год.
|Парк ім. Т. Шевченка. Літня естрада
|5.
|Мистецький батл серед мистецьких закладів міста (музична школа №2 ім. М. Вербицького)
|14.00 год.
|Вул. Гетьмана Сагайдачного
|6.
|«Танцюю як усі» Соціальний проект від руху «Життя без меж»
|17.00 год.
|Театральний майдан
|7.
|Фестиваль фарб «Ternopil Holi Fest» (битва фарбами)
|17.00 год.
|
Парк Т. Шевченка
(о. Чайка)
|8.
|Урочисте закриття водно – моторного спорту
|18.00 год.
|Набережна Тернопільського ставу
|9.
|
Виступи музичних гуртів
«Яра», ВасяЯн, Лос Колорадос, «Флайза»,
|18.30 год.
|Набережна Тернопільського ставу
|10.
|Молодіжна вечірка «Open air» за участю кращих діджеїв України
|21.00 год.
|
Парк ім. Т. Шевченка
(о.Чайка)
|11.
|Фаєр –шоу
|21.30 год.
|Територія Тернопільського замку
26 серпня 2019 р. (понеділок)
|№ п/п
|Назва заходу
|Час проведення
|Місце проведення
|1.
|Кубок України з універсального бою
|10.00 год.
|Парк ім. Т. Шевченка. Літня естрада
27 серпня 2019 р. (вівторок)
|№ п/п
|Назва заходу
|Час проведення
|Місце проведення
|1.
|Кубок України з універсального бою
|10.00 год.
|Парк Т. Шевченка. Літня естрада
|2.
|Покладання квітів до пам’ятника Івана Франка з нагоди 163-ї річниці від дня народження
|13.00 год.
|Вул. Гетьмана Сагайдачного
|3.
|«Франкові сліди у Тернополі» (О. Герман, хорова капела «Зоринка»).
|17.00 год.
|Вул. Гетьмана Сагайдачного
28 серпня 2019 р. (середа)
|№ п/п
|Назва заходу
|Час проведення
|Місце проведення
|1.
|Урочиста Літургія до храмового свята Успіння Пресвятої Богородиці та Дня міста
|10.00 год.
|
Церква Успіння Пресвятої Богородиці
Вул. Князя Острозького,55
|2.
|Відкриття музею національної слави
|11.00 год.
|Галицький коледж ім. В. Чорновола
|3.
|Концерт Муніципального Галицького камерного оркестру
|14.00 год.
|Вул. Гетьмана Сагайдачного
|4.
|Презентація артбуку «Книги рекордів Тернопвілля»
|14.00 год.
|АртГалерея
|5.
|«Крізь терни до зірок». Мистецька імпреза з нагоди поповнення Алеї Зірок таблицями: Міського товариства «Вертеп», Андрію Пушкарю, Ізидору Доскочу, Ігорю Пелиху
|15.00 год.
|Вул. Гетьмана Сагайдачного
|6.
|Костюмована інтерактивна екскурсія
|19.00 год.
|Центральна частина міста
|7.
|Демонстрація короткометражних фільмів на стінах Тернопільського Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Матері Божої
|20.00 год.
|Архикатедральний Собор
28 серпня 2019 р. (середа)
Парк Національного Відродження
|№ п/п
|Назва заходу
|Час проведення
|Місце проведення
|1.
|Екстрім підйоми на повітряній кулі
|10.00 год.
|Парк Національного відродження
|2.
|
Скарби Тернового поля
Виставка – продаж виробів народних майстрів
|12.00 год.
|Парк Національного Відродження
|3.
|Безпрограшна лотерея від Тернопільської міської організації товариства «Червоного Хреста»
|Протягом дня
|
Парк Національного
відродження
|4.
|«Співай Україно». Концерт переможців та лауреатів Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів
|15.00 год.
|Співоче поле
|5.
|Вшанування та нагородження кращих тернополян
|19.00 год.
|Співоче поле
|6.
|
Гала-концерт за участю Тернопільських виконавців та зірок Української естради (Гість програми - симфонічний рок - оркестр «BREVIS»)
|19.30 год.
|Співоче поле
В Програмі заходів можливі зміни зазначають у прес-службі міськради
Погода у Тернополі
Погода у Києві
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер: