Святкування Дня Незалежності та Дня міста: що, де і коли

Ряд заходів у Тернополі відбудуться з нагоди святкування Дня Державного Прапора, Дня Незалежності України та Дня міста Тернополя.

24 серпня розпочнеться Чемпіонат світу з водно-моторного спорту на Тернопільському ставі. Також на День Незалежності на Набережній ставу відбудеться великий святковий концерт за участі гуртів Perfect вoys band, Володимира Трача, Лайф – шоу. Хедлайнером вечора стане гурт BEZ ОБМЕЖЕНЬ.

Впродовж дня, 25 серпня, водно-моторні змагання триватимуть і у той же вечір, орієнтовно о 18.00 годині, на Набережній ставу відбудеться нагородження переможців. Після цього на сцені виступатимуть гурти Яра, ВасяЯн, Лос Колорадос та Флайза.

Впродовж двох вечорів – 24 та 25 серпня - на острівці Чайка відбуватимуться молодіжні вечірки «Open air» за участю кращих діджеїв України, а також з 23 по 26 серпня у парку Шевченка – гастрономічний фестиваль «Пікнік у Тернополі».

Заходи впродовж 23-26 серпня у Тернополі

23 серпня 2019 р. (п’ятниця)

№ п/п Назва заходу Час проведення Місце проведення 1. Урочиста церемонія освячення та підняття Державного Прапора України 10.00 год. Театральний майдан 2. Покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків Тараса Шевченка, Ярослава Стецька, Ярослави Стецько, В’ячеслава Чорновола, Степана Бандери, Героїв Небесної Сотні з нагоди 28-ї річниці Незалежності України 11.00 год. Театральний майдан, вул. С.Крушельницької, бульвар Т.Г.Шевченка, Площа Героїв євромайдану 3. «Пікнік у Тернополі» Гастрономічний фестиваль Протягом дня Парк ім Т. Шевченка

24 серпня 2019 р. (субота)

№ п/п Назва заходу Час проведення Місце проведення 1. «Дзвони, що об’єднують країну». Панахида та покладання квітів до могил воїнів АТО 09.30 год. Микулинецьке кладовище 2. Презентації міст та підписання Угоди між м. Тернополем та м. Вільянді 10.30 год. Український дім 3 «Пікнік у Тернополі». Гастрономічний фестиваль Протягом дня Парк ім. Т.Шевченка 4. Світовий чемпіонат з водномоторного спорту Протягом дня Тернопільський став 5. Відкритий міжнародний тенісний турнір, присвячений дню міста Тернополя Протягом дня Парк «Топільче» (корти «Central Park» 6. Відкриття виставки фото та художніх робіт пленеру ТТГ «Поступ» 12.00год. Український дім 7. Кубок України з універсального бою 13.00 год. Парк ім. Т. Шевченка. Літня естрада 8. Показові спортивні виступи клубів та секцій м. Тернополя 12.00 год. Театральний майдан 9. Мистецький батл серед мистецьких закладів міста (музична школа №1 ім. В. Барвінського ) 14.00 год. Вул. Гетьмана Сагайдачного 10. Виступ вуличного театру м. Хмельницького 17.00 год. Вул. Гетьмана Сагайдачного 11 Святковий концерт до 28-ї річниці Незалежності України: «Perfect вoys», Володимир Трач, «Лайф – шоу» та гурт «Без обмежень» 18.00 год. Набережна Тернопільського ставу 12. Молодіжна вечірка «Open air» за участю кращих діджеїв України 21.00 год. Парк ім. Т. Шевченка (о.Чайка)

25 серпня 2019 р. (неділя)

№ п/п Назва заходу Час проведення Місце проведення 1. «Пікнік у Тернополі». Гастрономічний фестиваль Протягом дня Парк ім. Т.Г.Шевченка 2. Світовий чемпіонат з водномоторного спорту Протягом дня Тернопільський став 3. Відкритий міжнародний тенісний турнір, присвячений дню міста Тернополя Протягом дня Парк «Топільче» (корти «Central Park» 4. Кубок України з універсального бою 10.00 год. Парк ім. Т. Шевченка. Літня естрада 5. Мистецький батл серед мистецьких закладів міста (музична школа №2 ім. М. Вербицького) 14.00 год. Вул. Гетьмана Сагайдачного 6. «Танцюю як усі» Соціальний проект від руху «Життя без меж» 17.00 год. Театральний майдан 7. Фестиваль фарб «Ternopil Holi Fest» (битва фарбами) 17.00 год. Парк Т. Шевченка (о. Чайка) 8. Урочисте закриття водно – моторного спорту 18.00 год. Набережна Тернопільського ставу 9. Виступи музичних гуртів «Яра», ВасяЯн, Лос Колорадос, «Флайза», 18.30 год. Набережна Тернопільського ставу 10. Молодіжна вечірка «Open air» за участю кращих діджеїв України 21.00 год. Парк ім. Т. Шевченка (о.Чайка) 11. Фаєр –шоу 21.30 год. Територія Тернопільського замку

26 серпня 2019 р. (понеділок)

№ п/п Назва заходу Час проведення Місце проведення 1. Кубок України з універсального бою 10.00 год. Парк ім. Т. Шевченка. Літня естрада

27 серпня 2019 р. (вівторок)

№ п/п Назва заходу Час проведення Місце проведення 1. Кубок України з універсального бою 10.00 год. Парк Т. Шевченка. Літня естрада 2. Покладання квітів до пам’ятника Івана Франка з нагоди 163-ї річниці від дня народження 13.00 год. Вул. Гетьмана Сагайдачного 3. «Франкові сліди у Тернополі» (О. Герман, хорова капела «Зоринка»). 17.00 год. Вул. Гетьмана Сагайдачного

28 серпня 2019 р. (середа)

№ п/п Назва заходу Час проведення Місце проведення 1. Урочиста Літургія до храмового свята Успіння Пресвятої Богородиці та Дня міста 10.00 год. Церква Успіння Пресвятої Богородиці Вул. Князя Острозького,55 2. Відкриття музею національної слави 11.00 год. Галицький коледж ім. В. Чорновола 3. Концерт Муніципального Галицького камерного оркестру 14.00 год. Вул. Гетьмана Сагайдачного 4. Презентація артбуку «Книги рекордів Тернопвілля» 14.00 год. АртГалерея 5. «Крізь терни до зірок». Мистецька імпреза з нагоди поповнення Алеї Зірок таблицями: Міського товариства «Вертеп», Андрію Пушкарю, Ізидору Доскочу, Ігорю Пелиху 15.00 год. Вул. Гетьмана Сагайдачного 6. Костюмована інтерактивна екскурсія 19.00 год. Центральна частина міста 7. Демонстрація короткометражних фільмів на стінах Тернопільського Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Матері Божої 20.00 год. Архикатедральний Собор

28 серпня 2019 р. (середа)

Парк Національного Відродження

№ п/п Назва заходу Час проведення Місце проведення 1. Екстрім підйоми на повітряній кулі 10.00 год. Парк Національного відродження 2. Скарби Тернового поля Виставка – продаж виробів народних майстрів 12.00 год. Парк Національного Відродження 3. Безпрограшна лотерея від Тернопільської міської організації товариства «Червоного Хреста» Протягом дня Парк Національного відродження 4. «Співай Україно». Концерт переможців та лауреатів Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів 15.00 год. Співоче поле 5. Вшанування та нагородження кращих тернополян 19.00 год. Співоче поле 6. Гала-концерт за участю Тернопільських виконавців та зірок Української естради (Гість програми - симфонічний рок - оркестр «BREVIS») 19.30 год. Співоче поле

В Програмі заходів можливі зміни зазначають у прес-службі міськради