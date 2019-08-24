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У Тернополі розпочалися святкові заходи до Дня Незалежності

Den Nezalezhnosti 54554З нагоди відзначення 28-ої річниці Дня Незалежності, 24 серпня на Тернопільському ставі розпочався Чемпіонат світу з водно-моторного спорту, на який прибули 34 каманди з 14 країн, зокрема зі Швеції, Фінляндії, Естонії, Литви, Польщі, Німеччини, Австрії, Італії, США та ін.

О 17.00 годині на вулиці Гетьмана Сагайдачного відбудеться виступ дитячого  вуличного театру з міста Хмельницького.

О 18.00 годині на сцені на Набережній ставу будуть виступати гурти Perfect вoys band, Володимир Трача, Лайф – шоу та гурт BEZ ОБМЕЖЕНЬ.

Завершиться святкування Дня міста молодіжною вечіркою «Open air» за участю кращих діджеїв України. Початок о 21:00 на острівці «Чайка».

Заходи до Дня Незалежності

24 серпня

№ п/п Назва заходу Час проведення Місце проведення
 1. «Дзвони, що об’єднують країну». Панахида та покладання квітів до могил воїнів АТО 09.30 год. Микулинецьке кладовище
 2. Презентації міст та підписання Угоди між м. Тернополем та м. Вільянді 10.30 год. Український дім
3 «Пікнік у Тернополі». Гастрономічний фестиваль Протягом дня Парк ім. Т.Шевченка
4. Світовий чемпіонат з водномоторного спорту Протягом дня Тернопільський став
 5. Відкритий міжнародний тенісний турнір, присвячений дню міста Тернополя Протягом дня Парк «Топільче» (корти  «Central Park»
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Відкриття виставки

 фото та художніх робіт пленеру ТТГ «Поступ»

 12.00год. Український дім
7. Кубок України з універсального бою 13.00 год. Парк ім. Т. Шевченка. Літня естрада
8. Показові спортивні виступи клубів та секцій м. Тернополя 12.00 год. Театральний майдан
9. Мистецький батл серед мистецьких закладів міста (музична школа №1 ім. В. Барвінського ) 14.00 год. Вул. Гетьмана Сагайдачного
10. Виступ вуличного театру м. Хмельницького 17.00 год. Вул. Гетьмана Сагайдачного
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Святковий концерт до 28-ї річниці Незалежності України: «Perfect вoys», Володимир Трач, «Лайф – шоу» та гурт «Без обмежень»

 18.00 год. Набережна Тернопільського ставу
12. Молодіжна вечірка «Open air» за участю кращих діджеїв України 21.00 год.

Парк ім. Т. Шевченка

(о.Чайка)
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