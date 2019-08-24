У Тернополі розпочалися святкові заходи до Дня Незалежності

З нагоди відзначення 28-ої річниці Дня Незалежності, 24 серпня на Тернопільському ставі розпочався Чемпіонат світу з водно-моторного спорту, на який прибули 34 каманди з 14 країн, зокрема зі Швеції, Фінляндії, Естонії, Литви, Польщі, Німеччини, Австрії, Італії, США та ін.

О 17.00 годині на вулиці Гетьмана Сагайдачного відбудеться виступ дитячого вуличного театру з міста Хмельницького.

О 18.00 годині на сцені на Набережній ставу будуть виступати гурти Perfect вoys band, Володимир Трача, Лайф – шоу та гурт BEZ ОБМЕЖЕНЬ.

Завершиться святкування Дня міста молодіжною вечіркою «Open air» за участю кращих діджеїв України. Початок о 21:00 на острівці «Чайка».

Заходи до Дня Незалежності

24 серпня