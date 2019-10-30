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Фотографія з Тернопільщини потрапила у ТОП-10 проекту «Вікі любить Землю»

ікі26 жовтня у Києві нагородили переможців української частини міжнародного конкурсу фотографій природоохоронних об’єктів та територій для Вікіпедії під назвою «Вікі любить Землю».

Було відзначено авторів найкращих десяти світлин загальної номінації та найкращих фото з кожного регіону України; учасників, що зафіксували найбільшу кількість пам’яток; переможців спеціальних номінацій.

Варто зазначити, що до ТОП-10 переможців української частини конкурсу увійшла фотографія «Дві сови виду «сова вухата» на гілці», зроблена у Національному природному парку «Кременецькі гори». Ця світлина також обрана найкращою фотографією Тернопільської області. Її автором є Володимир Бурдяк. Журі визнало це фото одним із кращих із майже 10 тисяч надісланих на конкурс.

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Наймайстерніше вдалося зафіксувати місцевості на території Закарпаття, Криму, Івано-Франківської, Рівненської, Миколаївської, Тернопільської, Херсонської, Полтавської, Чернівецької областей та Києва.

10 найкращих світлин загальної номінації доступні за посиланням.

Про конкурс:

«Вікі любить Землю» — це частина міжнародного конкурсу Wiki Loves Earth, який був започаткований в Україні у 2013 році; цього року у ньому беруть участь 37 країн. Усього за всю історію конкурсу учасники сфотографували понад три тисячі об’єктів та територій природно-заповідного фонду України, загалом зібрано понад 80 тисяч фотографій. Метою конкурсу є створити якомога повнішу базу вільних фотографій пам’яток природи і об’єктів природно-заповідного фонду на території України для ілюстрування Вікіпедії та інших проєктів. Детальну інформацію про конкурс можна дізнатися на веб-сайті: http://wikilovesearth.org.ua/.

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