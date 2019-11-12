Тернопіль накриє «Кінохвиля». Програма фестивалю

13 листопада у Тернополі стартує IV Всеукраїнський форум «КіноХвиля». Впродовж трьох днів покажуть десятки кінострічок, проводитимуть актуальні інформаційно-дискусійні панелі, зустрічі з відомими акторами, режисерами, продюсерами.

Фокусна тема цьогорічного форуму — «З України до Голлівуду».

Усі заходи заплановані у трьох локаціях: УД «Перемога» та Центральна міська бібліотека та кінотеатр «Сінема Сіті».

На заходи в Українському домі «Перемога» та бібліотеці - вхід вільний. Безкоштовний перегляд фільмів в кінотеатрі «Сінема Сіті» можливий за умови попередньої реєстрації онлайн до вичерпання квоти. Посилання на реєстрацію шукайте в таблиці заходів.