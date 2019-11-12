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Тернопіль накриє «Кінохвиля». Програма фестивалю
13 листопада у Тернополі стартує IV Всеукраїнський форум «КіноХвиля». Впродовж трьох днів покажуть десятки кінострічок, проводитимуть актуальні інформаційно-дискусійні панелі, зустрічі з відомими акторами, режисерами, продюсерами.
Фокусна тема цьогорічного форуму — «З України до Голлівуду».
Усі заходи заплановані у трьох локаціях: УД «Перемога» та Центральна міська бібліотека та кінотеатр «Сінема Сіті».
На заходи в Українському домі «Перемога» та бібліотеці - вхід вільний. Безкоштовний перегляд фільмів в кінотеатрі «Сінема Сіті» можливий за умови попередньої реєстрації онлайн до вичерпання квоти. Посилання на реєстрацію шукайте в таблиці заходів.
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Новини тернополян
Професіографічна екскурсія зборівських школярів на підприємство
Вівторок, 12 листопада 2019
Вівторок, 12 листопада 2019
Фахівці Зборівської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості провели професіографічну екскурсію на підприємство з виробництва безалкогольних напоїв ПРАТ "ДОБРА ВОДА" для учнів ЗОШ...
Допоможіть врятувати життя!
П'ятниця, 08 листопада 2019
П'ятниця, 08 листопада 2019
Друзі, сьогодні проситиму допомоги! Не для себе, а для однокласника, а точніше його маленької дитини! А чужих дітей не буває!
Улюблені змагання тернопільських четверокласників – на старт!
Неділя, 03 листопада 2019
Неділя, 03 листопада 2019
З 5 по 8 листопада у Тернополі відбудуться змагання серед учнів 4-их класів «Перші кроки».
Допоможіть не втрати єдину доньку!
Четвер, 31 жовтня 2019
Четвер, 31 жовтня 2019
Друзі, родичі, знайомі і просто не байдужі люди, Олі дуже потрібна ваша допомога. У єдиної донечки - гостра лімфобластна лейкемія. Вона зараз проходить хіміотерапію у відділенні інтенсивної терапії в Києві,...
Тернопільське ТОВ «Вінісан» має потребу в працівниках
Вівторок, 22 жовтня 2019
Вівторок, 22 жовтня 2019
Вакансії машиніста шпрединг-машини, слюсарів-ремонтників, підсобних робітників запропонувало ТОВ «Вінісан» безробітним тернополянам під час міні-ярмарку вакансій, що відбувся у Тернопільському міськрайонному центрі...
Історія успіху тернополянина: від безробітного – до фахівця з консалтингу
П'ятниця, 18 жовтня 2019
П'ятниця, 18 жовтня 2019
Успішним бізнесменом став колишній тернополянин Олександр Довжук, який за спрямуванням Тернопільського міськрайонного центру зайнятості пройшов онлайн навчання з основ підприємництва в Рівненському...
На Гусятинщині відбувся турнір з волейболу серед ветеранів
Четвер, 17 жовтня 2019
Четвер, 17 жовтня 2019
В погожу днину, 12 жовтня 2019 року, спортивний зал Гусятинської ДЮСШ гостинно приймав гостей, що приїхали на турнір з волейболу серед ветеранів, приурочений святкуванню Покрови Пресвятої...
Служба зайнятості побувала на «Форумі нових можливостей»
Вівторок, 15 жовтня 2019
Вівторок, 15 жовтня 2019
Працівники Тернопільського міськрайонного центру зайнятості взяли участь у «Форумі нових можливостей» організованому у ТРЦ «Подоляни» юридичним факультетом Тернопільського національного економічного...
Допоможіть врятувати життя 2-річній Ангеліні
Четвер, 10 жовтня 2019
Четвер, 10 жовтня 2019
2-річна Ангеліна Баб'єва з Херсону перебуває у відділенні анестезіології обласної дитячої клінічної лікарні. Дівчинка перевернула на себе каструлю з окропом. Унаслідок чого отримала 30% опіків, з...