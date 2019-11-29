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Тернопільські священики сказали своє слово про святкування Різдва 25 грудня!

DSCF1983Наближається свято Різдва Христового і Новий Рік. Точніше, Новий Рік і Різдво Христове. Проте і православні, і греко-католики, і протестанти святкуватимуть це величне свято після Нового Року, відчуваючи нонсенс такої послідовності.

Саме тому Українська Галицька Партія ініціювала круглий стіл “Святкуймо Різдво зі світом!” разом з духовенством, християнськими організаціями, науковцями та експертами. Тривала палка дискусія, святі отці ревізували святкування і 7 січня, і 25 грудня. Проте всі зійшлися на одній думці: спільне святкування Різдва - це про єдність християн.

Читайте кілька думок тернопільських священиків про зміну дати Різдва.

“Бог поблагословить будь-яку справа, яка йде на добро. А об’єднання церков задля спільного святкування Різдва - це, безперечно, правильний і богоугодний крок”, - каже отець Роман Коковський, голова Галицької єпархії Української Лютеранської Церкви.

“Це питання однозначно потребує діалогу. І це дуже добре, що є такі зустрічі з духовенством різних конфесій та громадськістю, де можна почути думку один одного. Бо ж у цьому питанні важливо бути обережним. Треба пояснювати людям, що не існує жодних канонічних підстав боятися зміни дати Різдва” , - розповідає о. Євген Заплетнюк, протоієрей кафедрального собору св.Костянтина та Єлени.

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Організатори обговорення кажуть, що дуже важливо чути думки духовенства різних конфесій. Саме тому запросили до діалогу отців і ПЦУ, і УГКЦ, і Лютеранської церкви.

Окрім того, священики відгукнулися допомогти зі збором підписів серед пастви, щоб почути думку людей.

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Нагадаємо, раніше УГП ініціювала звернення до голів ПЦУ та УГКЦ із закликом розглянути спільний перехід на сучасний григоріанський календар та святкування Різдва 25 грудня. Усі охочі могли підтримати звернення онлайн. Станом на сьогодні вже 15 тис. людей підписали звернення.

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