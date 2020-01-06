У Тернополі впродовж усього січня святкуватимуть. Програма заходів

З нагоди відзначення Нового року та Різдва Христового, у Тернополі пройдуть різноманітні святкові заходи та благодійні вистави.

Зокрема, впродовж усього січня працюватимуть святкові ярмарки, відбуватимуться різдвяні концерти, святкування Нового та Старого Нового року, Парад вертепів та багато інших заходів.

В рамках Файного зимового містечка 2020 на Театральному майдані Тернополя відбудуться:

7 січня - Різдво. Виступ вертепів (18:00-20:00 год.);

10 січня - Укротека (18:00-20:00 год.);

11 січня - «Від варениці до вареника» (14:00-23:00 год.);

12 січня - Всесвітній день «Дякую» (11:00-20:00 год.);

13 січня - Маланка або Щедрий вечір. Фестиваль віншувань (22:00-02:00 год.);

14 січня - Старий Новий Рік. Фестиваль щедрівок (18:00-20:00 год.);

15 січня - День народження капелюха (дефіле в головних уборах) (16:00-18:00 год.);

16 січня - День льодовара. Фестиваль льодових скульптур (16:00-20:00 год.);

17 січня - Голодна кутя (15:00-20:00 год.);

17 січня - День дитячих винаходів (16:00-20:00 год.);

19 січня - Хрещення (11:00-20:00 год.);

20 січня - Міжнародний день зимових видів спорту (14:00-16:00 год.);

21 січня - Міжнародний день обіймів (16:00-18:00 год.);

24 січня - Міжнародний день ескімо (18:00-20:00 год.);

25 січня - Фестиваль студентської кухні (12:00-16:00 год.)

26 січня - Закриття «Файного Зимового містечка 2020» (14:00-23:00 год.).