Оголошується відеоконкурс присвячений святкуванню 480-й річниці Тернополя

З нагоди 480-ої річниці від дня заснування Тернополя оголошується конкурс відеороликів.

Допускаються до участі у конкурсі «Мій Тернопіль. 480», як одна людина, так і творчі колективи, студії, компанії.

Свою відеороботу необхідно завантажити на YouTube канал, посилання надіслати до оргкомітету Конкурсу на ел.адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. із зазначенням теми листа «На конкурс відеороликів» та заповнити заявку за відповідною формою.

Тривалість відеоролика не повинна перевищувати 4 хвилини. На початку ролика слід вказати його назву й відомості про автора (авторів): ім’я, прізвище, назву організації.

Конкурс передбачає три етапи:

І етап – подання учасником/ учасниками заявок та розміщення відеороликів на YouTube каналі: 20-24 липня 2020 року; посилання з YouTube необхідно надіслати

ІІ етап – он лайн голосування на Facebook сторінці Тернопіль 480, створеній організаторами Конкурсу та оцінка відеороликів членами журі: 1-10 серпня 2020 року.

IІІ етап – визначення та нагородження переможців Конкурсу.

Переможці Конкурсу будуть визначені шляхом сумарної оцінки членів журі та онлайнового голосування .

Онлайн голосування відбуватиметься з 1 по 10 серпня включно на офіційній сторінці Facebook «Тернопіль.480».

Детально ознайомитися про Конкурс можна за посиланням https://bit.ly/2XajTZE