На мості через річку Збруч, яка була кордоном між ЗУНР і УНР, зустрілися жителі Тернопільщини та Хмельниччини
Сотні людей сьогодні зібралися у Гусятині Тернопільської області з нагоди особливої дати – Дня Соборності України. Святкова колона з Тернопільщини вирушила на Збруч.
На мості через річку Збруч, яка була кордоном між ЗУНР і УНР, зустрілися жителі Тернопільської та Хмельницької областей: представники влади, військовослужбовці, громадські активісти. Єднання делегацій Хмельниччини та Тернопілля на кордоні областей символізує об’єднання українських земель в одну державу.
Зі словом до усіх присутніх звернувся голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук: «Після подій 2013-го - 2014-го року, революції Гідності і трагедії неоголошеної війни Росії проти України, окупації Кримського півострова і декількох обласних центрів на сході України «братнім російським народом», це свято набуло ще більшого змісту, викристалізувалось у чіткі обриси, адже за нього було сплачено кров’ю не лише далеких поколінь, а й наших сучасників - батьків, матерів, братів та сестер, наших дітей. - Ми добре розуміємо, що єдність і свобода робить нас гідними громадянами нашої держави, гідними людьми і врешті - гідними нащадками наших предків! Головний урок Дня Злуки – це усвідомлення того, що тільки в єдності сила, і лише єдність здатна подолати ворога, який знову намагається зруйнувати українську державність, навіть через сотню років. Історичний досвід нагадує, що територіальна цілісність України, скріплена кров’ю мільйонів незламних борців, навіки залишатиметься непорушною».
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