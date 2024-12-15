Пам’ять про Героїв: 21 військовослужбовцю присвоєно звання «Почесний громадянин Тернополя»

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На 45-й сесії Тернопільської міської ради посмертно присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» 21 військовослужбовцю.

Це визнання їхньої мужності, героїзму та внеску у захист незалежності й територіальної цілісності України. Громада назавжди пам’ятатиме цих героїв.
Список осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно:
  • БАБІЙ Віталій Любомирович – головний сержант;
  • БЕНОВСЬКИЙ Микола Іванович – солдат;
  • ГОЛОВЕНКО Микола Миколайович – старший солдат;
  • ЗАВАДІВСЬКИЙ Михайло Романович – солдат;
  • ІВАНЦІВ Андрій Петрович – головний сержант;
  • ІРЗА Ігор Богданович – старший солдат;
  • КИРИЧЕНКО Артем Андрійович – солдат;
  • КОСІК Борис Васильович – солдат;
  • КУЛЬЧИЦЬКИЙ Володимир Миронович – солдат;
  • ЛОКОТЬ Володимир Михайлович – сержант;
  • МАРЦИНЮК Ярослав Володимирович – солдат;
  • МОРОЗ Ігор Вікторович – сержант;
  • ПАСТУХ Степан Степанович – солдат;
  • СИПКО Григорій Михайлович – старший солдат;
  • СМОЛЮХ Іван Ігорович – солдат;
  • СТЕЦЬКИЙ Валерій Андрійович – солдат;
  • ТОМКІВ Олег Богданович – молодший сержант;
  • ТУРКО Анатолій Іванович – солдат;
  • ХОМІВ Іван Михайлович – солдат;
  • ЧУМІН Олександр Вікторович – солдат;
  • ШЕСТАКОВ Константин Сергійович – молодший сержант.

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