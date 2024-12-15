Пам’ять про Героїв: 21 військовослужбовцю присвоєно звання «Почесний громадянин Тернополя»

На 45-й сесії Тернопільської міської ради посмертно присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» 21 військовослужбовцю.
Це визнання їхньої мужності, героїзму та внеску у захист незалежності й територіальної цілісності України. Громада назавжди пам’ятатиме цих героїв.
Список осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно:
- БАБІЙ Віталій Любомирович – головний сержант;
- БЕНОВСЬКИЙ Микола Іванович – солдат;
- ГОЛОВЕНКО Микола Миколайович – старший солдат;
- ЗАВАДІВСЬКИЙ Михайло Романович – солдат;
- ІВАНЦІВ Андрій Петрович – головний сержант;
- ІРЗА Ігор Богданович – старший солдат;
- КИРИЧЕНКО Артем Андрійович – солдат;
- КОСІК Борис Васильович – солдат;
- КУЛЬЧИЦЬКИЙ Володимир Миронович – солдат;
- ЛОКОТЬ Володимир Михайлович – сержант;
- МАРЦИНЮК Ярослав Володимирович – солдат;
- МОРОЗ Ігор Вікторович – сержант;
- ПАСТУХ Степан Степанович – солдат;
- СИПКО Григорій Михайлович – старший солдат;
- СМОЛЮХ Іван Ігорович – солдат;
- СТЕЦЬКИЙ Валерій Андрійович – солдат;
- ТОМКІВ Олег Богданович – молодший сержант;
- ТУРКО Анатолій Іванович – солдат;
- ХОМІВ Іван Михайлович – солдат;
- ЧУМІН Олександр Вікторович – солдат;
- ШЕСТАКОВ Константин Сергійович – молодший сержант.