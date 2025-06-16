"Редакція" — фільм, знятий перед бурею. Дивимось разом у Тернополі!

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Дорогі друзі! 18 червня о 18.00 в укритті Креативного кластеру “Na пошті”, що по вул. Коперника, 4 у Тернополі, відбудеться перегляд комедійно-драматичного фільму “Редакція” режисера Романа Бондарчука.

Це кінострічка спільного виробництва України, Німеччини, Чехії та Словаччини.  Фільм знятий на Херсонщині незадовго до повномасштабного вторгнення рашистів в Україну. 

Головний герой фільму - дослідник-ідеаліст Юрій. За збігом обставин він стає свідком, а потім журналістом. І раптом розуміє: реальність зовсім не відповідає тому, що пишуть у газетах. Юрій потрапляє в світ діпфейків і постправди. А тим часом кандидат у мери роздає передвиборчі обіцянки, перебуваючи в комі...
Несподівано.  Сатирично. Актуально!
У головних ролях Дмитро Багненко, Жанна Озірна, Римма Зюбіна й Андрій Кирильчук.

Зпрошуємо на перегляд!
Вхід вільний.

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