"Редакція" — фільм, знятий перед бурею. Дивимось разом у Тернополі!

Дорогі друзі! 18 червня о 18.00 в укритті Креативного кластеру “Na пошті”, що по вул. Коперника, 4 у Тернополі, відбудеться перегляд комедійно-драматичного фільму “Редакція” режисера Романа Бондарчука.

Це кінострічка спільного виробництва України, Німеччини, Чехії та Словаччини. Фільм знятий на Херсонщині незадовго до повномасштабного вторгнення рашистів в Україну.



Головний герой фільму - дослідник-ідеаліст Юрій. За збігом обставин він стає свідком, а потім журналістом. І раптом розуміє: реальність зовсім не відповідає тому, що пишуть у газетах. Юрій потрапляє в світ діпфейків і постправди. А тим часом кандидат у мери роздає передвиборчі обіцянки, перебуваючи в комі...

Несподівано. Сатирично. Актуально!

У головних ролях Дмитро Багненко, Жанна Озірна, Римма Зюбіна й Андрій Кирильчук.



Зпрошуємо на перегляд!

Вхід вільний.