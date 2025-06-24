У Зарваниці зібралися родини наших захисників з Тернополя - полеглих і зниклих

22 червня у Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулася проща для родин загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців під назвою «Надія, яка не згасає - надія в Бозі».

Захід об’єднав родини з Тернополя, області та сусідніх регіонів.

Паломництво включало Хресну дорогу, Архиєрейську божественну літургію, водосвяття та панахиду біля каплички святого Юрія Переможця. Особливу увагу приділили молитві надії для родин зниклих безвісти військовослужбовців.

Серед прочан були присутні матері й батьки, дружини, діти та рідні полеглих захисників Тернополя, а також ті, хто досі шукає своїх близьких. Учасники прощі мали можливість не лише спільно помолитися, але й підтримати одне одного.

«У Зарваниці зібралися родини наших захисників - полеглих і зниклих. Ми молилися за тих, хто віддав життя за Україну, за тих, хто нині у полоні, і за тих, кого досі вважають зниклими безвісти», - зазначив міський голова Сергій Надал.

Духовна підтримка стала важливою частиною заходу. Родини мали можливість отримати слова розради від священнослужителів та поспілкуватися з тими, хто переживає подібні випробування.