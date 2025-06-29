У Тернополі відзначили 29-ту річницю Конституції України

28 червня у Тернополі відзначили одне з найважливіших державних свят — 29-ту річницю ухвалення Конституції України.

Традиційно на Театральному майдані відбулися урочистості за участі містян, представників громадськості та органів влади. Учасники заходу вшанували пам’ять борців за незалежність України, поклавши квіти до меморіалу Незалежності.

Під час святкування міський голова Сергій Надал відзначив тернопільських військовослужбовців відзнаками та цінними подарунками за їхню відданість і самовідданий захист України.

«За час війни Конституція України стала нашим щитом і нашим мечем одночасно. Право на життя, свободу і гідність — за ці слова з Конституції нині стоять наші воїни-захисники і наші міста, — зазначив міський голова. — Конституція України — не просто папір, це — українці, і ми всі є її носіями. Конституція дала нам силу і право бути вільними. І поки українці почувають себе вільними, до того часу буде Україна. Слава українській Конституції! Слава Україні!».