У Тернополі відзначили пам’ять загиблих Героїв: 14 захисників посмертно отримали звання «Почесний громадянин міста»

28 червня, у День Конституції України, в Українському домі Тернополя відбулася урочиста церемонія вшанування пам'яті загиблих Героїв. Під час заходу міський голова Тернополя Сергій Надал вручив родинам військовослужбовців, які віддали своє життя за Україну, найвищу нагороду Тернопільської міської ради – звання «Почесний громадянин міста Тернополя».

Цього року посмертно це почесне звання отримали 14 українських воїнів, які проявили мужність та героїзм у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність нашої держави.

Церемонія розпочалася хвилиною мовчання на знак шани до пам'яті полеглих захисників. У своєму виступі Сергій Надал зазначив, що ця відзнака є символом глибокої вдячності, шани та визнання подвигу Героїв.

«Воїни віддали свої життя, але їхня пам'ять житиме вічно в історії нашого міста. Прийдешні покоління вчитимуться на їхньому прикладі мужності. Хоча жодні слова не зможуть загоїти ваш біль, пам'ятайте - ваші близькі загинули не даремно. Завдяки їхній жертовності Україна продовжує існувати. Вони зупинили геноцид української нації і назавжди залишаться нашою гордістю. Вічна їм пам'ять і вічна слава», – наголосив очільник Тернополя.

Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» присвоєно посмертно за вагомий особистий внесок у розбудову української державності, особисту мужність і героїзм, проявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Нагороди були передані рідним загиблих.

Почесне звання отримали:

БАРАХОВИЧ Анатолій Миколайович, молодший сержант;

БАРТКІВ Євген Євгенович, солдат;

БАЧИНСЬКИЙ Любомир Юрійович, солдат;

БОЇЛО Володимир Іванович, старший солдат;

ДУНДІЙ Олег Сергійович, молодший сержант;

ІЛЬЧУК Антон Олексійович, солдат;

КАРХУТ Богдан Зіновійович, солдат;

МАЛЮК Тарас Орестович, солдат;

ПЕТРИШИН Ярослав Романович, солдат;

ПІДГАЙНИЙ Василь Юрійович-Ізидорович, солдат;

СОЛОВЕЙ Максим Олегович, старший солдат;

ТИЩУК Владислав Олегович, солдат;

ХОМА Дмитро Володимирович, сержант;

ЮРЕЧКО Юрій Володимирович, солдат.