Faine Misto 2025: Фестиваль на зламі епох заради життя воїнів «Азову»

З 1 по 3 серпня 2025 року у Львові на території !FESTrepublic відбудеться благодійний фестиваль «Faine Misto 2025: На Зламі Епох» — подія, яка символізує перехід до нових можливостей і створення нових культурних, соціальних та економічних горизонтів.

Головна мета фестивалю цього року — зібрати 35 000 000 гривень на 10 кейсеваків для медичної служби бригади «Азов» НГУ, з якою команда фестивалю співпрацює від початку повномасштабного вторгнення.

Чому «На Зламі Епох»?

«На Зламі Епох» — це гасло, що втілює дух нашого часу. Суспільство, культура та економіка проходять через кардинальні зміни, а Faine Misto 2025 стане місцем, де кожен учасник зможе знайти натхнення, силу й мотивацію для подолання викликів сьогодення. Ми разом будуємо майбутнє на основі спільних цінностей і прагнень, створюючи платформу для змін і нових починань.

«Азов» у центрі уваги

Фестиваль Faine Misto спільно з благодійним фондом Сергія Притули та Azov.One запустили великий збір на 35 000 000 грн для придбання 10 кейсеваків для 12-ої Бригади Спецпризначення «Азов» НГУ.

Що таке кейсеваки?

Це швидкі, надійні та прохідні евакуаційні автомобілі на базі Toyota Land Cruiser 78. Вони дозволяють оперативно та безпечно вивозити поранених із найгарячіших точок фронту.

Долучайтеся до незабутньої події!

Запрошуємо кожного на фестиваль Faine Misto 2025 з 1 по 3 серпня. Це не лише подія для відпочинку, але й можливість зробити свій внесок у важливу справу, підтримати бригаду НГУ “Азов” та надихнутися на нові досягнення разом із тисячами однодумців.

Додатково, ви можете стати амбасадором збору, відкривши допоміжну банку. Із підготовкою та створенням вашої банки ми допоможемо! Всі деталі в описі профілю нашого інстаграму: @fainemistofest

Більше інформації про фестиваль на сайті: https://fainemisto.com.ua