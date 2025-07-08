Тернополян запрошують на відкриття “Світлиці Федоровича”

12 липня о 14:00 відбудеться відкриття Центру спільнототворення "Світлиця Федоровича" у селі Вікно. Півроку плідної роботи перетворили старе приміщення клубу у сучасний простір, що об'єднує покоління.

Разом із Музеєм Федоровича та Літературним садом “Райська яблінка” ім. Дарії Віконської “Світлиця Федоровича” формує тематичний відпочинковий кластер у Гримайлівській громаді.

Гостей відкриття чекає коротка екскурсія Музеєм та садом з керівником проєкту, істориком Сергієм Ткачовим, майстер-класи зі створення листівок з гербарію (Ірина Романишин), розпису пряників (Наталія Корба), ткацтва (Наталія Колеснікова), концертна програма у Світлиці за участі місцевих артистів, частування за рецептами Дарії Цвєк - ще однієї знаменитої уроджениці краю, та виступ запрошеного гурту "Е-ho", що особливо припаде до вподоби молоді.

Участь в усіх активностях - безкоштовна.

“Світлиця Федоровича” названа на честь українського шляхтича, голови “Просвіти” Володислава Федоровича, чий родинний маєток розташовувався у Вікні. Цей простір постав з потреби у якісному та змістовному дозвіллі для мешканців громади різного віку. Бізі-борди, кубики - для малят, play station, smart TV, настільні ігри - для підлітків, галотерапія, книги та кіно - для дорослих і літніх людей. Сцена та мобільний простір - для спільного втілення ідей! Прикметно, що ще до офіційного відкриття простір зажив яскравим життям - тут відбулася урочиста учта до 180-річчя Володислава Федоровича, а мешканці Вікна активно долучалися до прибирання та ремонту.

Проєкт став одним із 11 переможців другої хвилі грантової програми "CommunityReBuilding", що реалізується Cedos i UMAEF. На Тернопіллі завдяки цій програмі минулого року запрацював “Бібліотечний гараж” у Чорткові, на черзі також відкриття простору “Навколо” у Копичинцях.

“Світлиця Федоровича” унікальна також через показову співпрацю трьох секторів: громадського (“Інститут міської культури”), влади (Вікнянський старостинський округ) та бізнесу (ПП “ВІкнини”) задля вирішення актуальних проблем у громаді.