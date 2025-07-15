Сьогодні у Тернополі відзначають День Української Державності та Хрещення Русі

Сьогодні у Тернополі, як і по всій Україні, відзначають День Української Державності та День Хрещення Київської Русі – України. Це свято символічно поєднує тисячолітню історію нашої державності з сучасною боротьбою за свободу, гідність і європейське майбутнє.

«Прийняття християнства князем Володимиром у 988 році стало цивілізаційним вибором, що визначив шлях Русі-України до європейського культурного та духовного простору. Цей мудрий державницький крок заклав фундамент української нації», – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Очільник міста підкреслив, що в нинішніх умовах це свято набуває особливої ваги. «Символічно, що саме сьогодні, коли українці зі зброєю в руках боронять право жити на своїй землі зі своєю вірою, мовою та традиціями, ми згадуємо початок нашого державницького шляху», – наголосив Сергій Надал.

З нагоди свята мешканців Тернополя запрошують долучитися до урочистостей біля Хреста, встановленого на честь річниці Хрещення Київської Русі. Тут тернополяни зможуть спільно помолитися за українських захисників, за перемогу та за мирне майбутнє нашої країни.

«Тисячолітня традиція української державності живе в кожному з нас — у нашій вірі, культурі, мові та незламній волі до свободи. Нехай Господь береже Україну та її захисників! Слава Україні!» – звернувся до громади міський голова.