У Тернополі вшанували День Української Державності спільною молитвою та освяченням води

На набережній Тернопільського ставу біля пам’ятного Хреста відбувся урочистий молебень і чин освячення води з нагоди Дня Української Державності та річниці Хрещення Київської Русі-України. Захід зібрав духовенство, представників влади та мешканців громади.

У спільній молитві за мир, перемогу та зміцнення державності взяли участь священнослужителі різних конфесій, керівництво міста й області, а також небайдужі тернополяни.

Під час заходу міський голова Тернополя Сергій Надал звернув увагу на важливість збереження історичної пам’яті як основи української сили:

«Потрібно пам’ятати, що найбільша сила України - це наша тисячолітня пам’ять. Саме багатовікова історія стала основою нашої незламності під час війни. Наші вороги зрозуміли, що вони воюють не просто з державою, а з народом, який має глибоке історичне коріння та традиції державотворення. Сьогоднішні захисники України - це духовні нащадки княжих дружинників, козаків, січових стрільців. Наші діти вивчають свою історію змалку, плекають культурні, духовні і моральні цінності. Таку націю перемогти неможливо», – наголосив Сергій Надал.