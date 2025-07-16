У селі Вікно відкрили Центр спільнототворення «Світлиця Федоровича»

12 липня у селі Вікно Гримайлівської громади відбулося урочисте відкриття Центру спільнототворення «Світлиця Федоровича» — нового культурного простору, що об’єднує спадщину родини Федоровичів із сучасними підходами до громади і пам’яті.

На події зібралися більше сотні відвідувачів: мешканці села, гості з навколишніх громад та з Тернополя. Світлиця, що розмістилася у відновленому приміщенні колишньої адміністративної будівлі, ледве вміщувала всіх охочих. Простір оживився не лише візуально — від свіжих стін до нових меблів та техніки — а й через участь громади в кожному елементі відкриття: ремонтах, толоках, репетиціях…

Не було вільних місць на майстер класах від місцевих рукодільниць: з розпису пряників — від Наталії Корби, зі створення листівок із гербарію — від Ірини Романишин. Не випадковим був майстер-клас із ткацтва від Наталії Колеснікової, адже саме у Вікні у ХІХ ст дідич Володислав Федорович заснував ткацьку майстерню, що дала роботу тутешнім жителям. Так символічно продовжується справа “останнього галицького боярина”.

Відвідувачі мали змогу відвідати екскурсію музеєм родини Федоровичів, яку провів історик, дослідник і керівник проєкту Сергій Ткачов.

А на сцені оновленої “Світлиці” з’явилася «родина Федоровичів» — Іван, Володислав і Дарія Віконська, що «повернулися» у своє родинне село, де їхню місію підхопили прийдешні покоління.

Свято для публіки створили талановиті мешканці громади та запрошений музичний гурт «Ехо». Тим часом надворі, у Літературному ботанічному саду Дарії Віконської, чекали частування: налесники, молочний кисіль, солодке печиво за автентичними рецептами видатної землячки, гуру кулінарії Дарї Цвєк.

Новий центр уже з перших хвилин роботи довів свою здатність гуртувати. Діти, молодь, люди поважного віку — кожен знайшов щось для себе. “Світлиця Федоровича” працюватиме щодня, а не лише “на свята”. Тут мешканці громади можуть проводити вільний час, спілкуватися, користуватися доступним інтернетом, діти та підлітки - грати настільні ігри, міні-футбол, x-box. Для того, щоб зробити простір інклюзивним, тут врахували потреби маломобільних груп населення - облаштували пандус, вдосконалили вбиральню.

Гримайлівська громада стала однією з 11 громад в Україні, що увійшли до когорти переможців ІІ хвилі програми Community ReBuilding від СЕDOS i UMAEF. Проєкт залучив 1 млн 400 тис гривень на відновлення простору старого сільського клубу. “Світлиця Федоровича” не відкрилася б без участі громадської організації “Інститут міської культури”, місцевих благодійників, волонтерів і небайдужих жителів села Вікно.

Фото Олі Биндас