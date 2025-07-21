У Тернополі виступить міжнародне джазове тріо з Литви та України

24 липня о 19:00 у Тернополі, за адресою вул. Коперника, 4, відбудеться унікальна музична подія — концерт та презентація вінілу від міжнародного джазового тріо у складі Liudas Mockūnas (Литва), Arnas Mikalkėnas (Литва) та Марка Токаря (Україна).

Музиканти представлять платівку, створену під час їхнього імпровізаційного виступу у квітні 2024 року. Подія обіцяє бути не лише музичною подорожжю, а й справжнім святом джазу — на слухачів чекає живий концерт з новою потужною програмою.

Хто вони — ці музиканти?

🔸 Liudas Mockūnas — один із провідних європейських кларнетистів і саксофоністів, визнаний майстер авангардного джазу та сучасної академічної музики.

🔸 Arnas Mikalkėnas — мультиінструменталіст, піаніст, ударник і композитор. Активний учасник альтернативної музичної сцени Литви та викладач експериментальної музики.

🔸 Марк Токар — один із найвідоміших українських контрабасистів, перший українець, який виступив на Чиказькому джазовому фестивалі. У мирному житті музикант, а сьогодні — ще й офіцер Збройних Сил України.

Цей виступ — не лише мистецька подія, а й жест підтримки української культури в непрості часи.

Організатори закликають приходити без друкованих квитків — достатньо електронного на екрані смартфона.

Не проґавте можливість почути джаз світового рівня просто в центрі Тернополя!