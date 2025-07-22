Тисячі паломників відвідали Всеукраїнську прощу до Зарваниці

19 -20 липня до Марійського духовного центру в Зарваниці прибули тисячі прочан на Всеукраїнську прощу. Цьогорічна проща має особливе значення, адже відзначається 30 років Всеукраїнських прощ, 160-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького та 25-річчя з дня освячення Марійського собору, який має статус Малої базиліки.

Зарваниця вже понад сім століть залишається важливим духовним центром для українців. У цьому святому місці жителі України знаходять розраду та силу у часи випробувань. Паломники збираються тут для спільної молитви, відчуваючи єдність та духовну підтримку. Молитовну прощу відвідали, як зазвичай, священники, монашество, миряни, молодіжні спільноти з різних регіонів України та з-за кордону, а також представники влади.

“Зарваниця завжди була місцем, де українці знаходили духовну силу та єдність. Особливо цінно бачити, як наші традиційні духовні центри продовжують об’єднувати людей, зберігаючи нашу культурну та релігійну спадщину,” - зазначив міський голова Сергій Надал.

Паломники беруть участь у богослужіннях та спільних молитвах. Духовні лідери проводять особливі служби, присвячені важливим датам та потребам вірян. Марійський духовний центр продовжує свою багатовікову місію, надаючи духовний прихисток для всіх, хто шукає розради та підтримки.