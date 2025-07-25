«Фронтера-2025»: у Луцьку відбудеться V Міжнародний літературний фестиваль

2–3 серпня музейний простір «Окольний замок» у Луцьку перетвориться на головну літературно-культурну сцену України — саме тут пройде V Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера».

Це щорічна подія, яка поєднує літературу, музику, стендап і живий діалог між митцями та публікою. Учасниками фестивалю стануть відомі культурні діячі з України, Польщі, Іспанії, Колумбії та Великої Британії.

Фестиваль відбуватиметься в історичному серці міста — Окольному замку, що надає події особливу атмосферу. «Фронтера» — це простір для глибоких розмов, обміну думками та спільного пошуку сенсів. Саме тут українські й іноземні літератори, журналісти, музиканти, митці збиратимуться, щоб говорити про те, що тримає нас разом під час великої війни.

У програмі — дискусії, поетичні читання, публічні інтерв’ю, музичні виступи, стендап та щирі обійми. Серед учасників:

Марічка Паплаускайте, Павло Коробчук, Олександр Михед, Богдан Логвиненко, Ірина Цілик, Володимир Єрмоленко, Тетяна Трощинська, Євген Лір, Андрій Любка, Юрко Прохасько, Олена Стяжкіна, Тетяна Огаркова, Юлія Ілюха, Артур Дронь та інші.

Вхід на подію — вільний для таких категорій відвідувачів (за наявності підтверджуючого документа): учасники/ці бойових дій; військовослужбовці/виці Сил безпеки та оборони України; люди з інвалідністю внаслідок війни;

члени сімей загиблих; діти військовослужбовців та учасників бойових дій; пенсіонери; діти до 12 років (у супроводі дорослих); діти та дорослі з інвалідністю I–II груп та один супроводжуючий.

Організатори події — літературна платформа «Фронтера», платформа «Алгоритм дій» та креативна івент-агенція «FeelGood». Захід відбувається за сприяння Луцької міської ради.