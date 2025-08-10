50 історій мужності: у Тернополі презентують артбук «Обличчя сучасних Героїв»

15 серпня у Тернополі, з нагоди Дня міста, відбудеться презентація артбуку «Обличчя сучасних Героїв». Захід розпочнеться о 18:00 біля пам’ятника Івану Франку.

Цей особливий проєкт створено, щоб вшанувати пам’ять Героїв Тернопільської громади, які віддали своє життя, захищаючи Україну у російсько-українській війні. Артбук об’єднує 50 майстерно виконаних портретів та історій про наших захисників. У кожній розповіді – життєвий шлях, мужність і подвиг тих, хто став символом незламності та любові до Батьківщини.

Презентація стане значущою подією для міста, адже дасть змогу кожному відчути особистий зв’язок із історіями людей, які віддали найдорожче – своє життя – за свободу та мир України.