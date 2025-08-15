Тернопіль відзначає 485-річчя: культурні й благодійні події міста

Сьогодні, 15 серпня, Тернопіль відзначатиме 485-ту річницю з дня свого заснування. З цієї нагоди для жителів і гостей міста підготували насичену програму культурних, спортивних, мистецьких та благодійних подій. Протягом святкових днів відбудуться турніри з футболу, баскетболу, вітрильного спорту та пляжного волейболу, фестивалі вуличних мистецтв і спорту, мистецькі виставки, поетичні читання, театралізовані екскурсії, концерти, благодійні ярмарки та акції на підтримку Збройних Сил України.

Також заплановано вшанування пам’яті загиблих Героїв, відкриття нових імен на «Алеї Зірок», плетіння маскувальних сіток та презентацію творчих проєктів. Організатори наголошують: цьогорічне святкування об’єднає розваги, культурний відпочинок і добрі справи, адже більшість подій матимуть благодійний характер і будуть спрямовані на підтримку українських захисників.

ПЕРЕЛІК БЛАГОДІЙНИХ ЗАХОДІВ ДО ДНЯ МІСТА ТЕРНОПОЛЯ

15 СЕРПНЯ (П’ЯТНИЦЯ)



09.00 год - акція «Тернопіль вшановує…». Вручення відзнаки «Почесний громадянин міста Тернополя» родинам загиблих Захисників України.

Локація: парк Тараса Шевченка/Меморіальна стела «Воїнам, загиблим за волю України».

12.00 год - мистецька локація просто неба «Місто в деталях: крізь призму сердець» - виставка художніх картин. Благодійна акція за донат «Твоя історія у лініях та фарбах…». Зроби фото - підтримай наших. «Один кадр - тисячі слів вдячності ЗСУ».

Локація: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного.

13.00 год - презентація проєкту «Від минулого до сучасного - мова сорочкова».

Локація: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного.

14.00 год - вшанування нових імен відомих людей Тернополя на «Алеї Зірок» та відкриття зірки з іменем «РЯТУВАЛЬНИКАМ ДСНС».

Локація: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного.

15.00 год - благодійний концерт «Симфонія єдності» за участю Муніципального Галицького камерного оркестру.

Локація: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного/літня сцена біля пам’ятника І. Франку.

16.00 год - Простір емоційного розвантаження та розвитку мешканців громади.

Локація: сквер ім. В’ячеслава Чорновола.

17.00 год – Діти танцюють для ЗСУ. Міський фестиваль вуличних мистецтв «Твій SТARt».

Локація: Театральний майдан.

17.00 год - благодійний концерт «Місто незламних сердець» на підтримку ЗСУ.

Локація: Парк Тараса Шевченка/літня сцена.

18.00 год - поетичний перформанс «Героям завдячуємо…». Презентація артбуку «Обличчя сучасних Героїв»

Локація: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного.

18.30 год - тернопільські спацери «Історія однієї вулиці». Театралізована екскурсія.

Локація: бульвар Тараса Шевченка.

Впродовж дня. Турнір з футболу «FAT WEST CUP - 2025» серед юнаків 2012 р.н. з нагоди Дня міста.

Локація: футбольне поле, вул. Торговиця, 11б.

15–17 СЕРПНЯ (впродовж дня)



Відкритий чемпіонат м. Тернополя з вітрильного спорту.

Локація: Акваторія Тернопільського ставу.

Ярмарок підтримки «Залізна Воля: Зброя незламності». Військово-ветеранський простір, виставки-інсталяції, презентації, майстер класи, тощо.

Локація: парк Тараса Шевченка/алея від фонтану до набережної Тернопільського ставу.

«Ремісничий двір» - зона з майстер-класами з традиційних ремесел.

Локація: парк Тараса Шевченка.

Вінницький «ЛунаПарк». Благодійно-патріотичний захід для дітей на підтримку ЗСУ.

Локація: парк Національного відродження

16 СЕРПНЯ (СУБОТА)



11.00 год - турнір з баскетболу 3х3 «TEBASKET 2025».

Локація: парк Сопільче.

13.30 год - фестиваль «Тернопіль спортивний».

Локація: парк Тараса Шевченка.

16.00 год - фестиваль «Адаптивні види спорту».

Локація: парк Сопільче.

16.00 год - плетіння маскувальних сіток «Міць громади».

Локація: парк Тараса Шевченка/ центральна алея до фонтану.

17.00 год - благодійний концерт «Місто незламних сердець» на підтримку ЗСУ.

Локація: парк Тараса Шевченка/літня сцена.

17 СЕРПНЯ (НЕДІЛЯ)



12.00-15.00 год - Всеукраїнський акція «Книгообмін «Книжкова площа».

Локація: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного.

12.00-15.00 год - еко-локація «Зелена ініціатива міста».

Локація: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного.

17.00 год - Благодійно-патріотичний захід на підтримку ЗСУ «Місто незламних сердець».

Локація: Парк Тараса Шевченка/літня сцена.

Впродовж дня - турнір з пляжного волейболу «Ternopil summer games».

Локація: відпочинкова зона пляжу «Циганка».