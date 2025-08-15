Сергій Надал на фронті до Дня Тернополя вручив відзнаки воїнам 105 бригади ТрО

Міський голова Сергій Надал до Дня міста привітав зі святом та нагородив почесними відзнаками захисників України на передовій.

18 військовослужбовців 105-ї окремої бригади територіальної оборони отримали почесні відзнаки Тернопільської міської ради, а 12 бійців нагороджено відзнаками міського голови.

Це тернопільські захисники, які зараз обороняють Україну на фронті та віддано виконують свій військовий обов’язок. Церемонія нагородження відбулася безпосередньо на передовій, що підкреслює особливу повагу до воїнів та їх безпосередній зв’язок із рідною громадою.

Почесні відзнаки стали визнанням мужності, професіоналізму та відданості Україні. Для військових це важливий знак уваги від рідного міста та свідчення того, що їх служба високо цінується громадою.

“Щиро дякуємо вам за службу, за мужність, відданість та витримку. Бережіть себе та повертайтесь додому з перемогою. Завдяки тернополянам ми маємо змогу підтримувати наших захисників”, - звернувся до військових міський голова Сергій Надал.

Вручення нагород до Дня міста символізує єдність громади та армії у боротьбі за незалежність. Така підтримка мотивує захисників та підкреслює їх важливу роль у забезпеченні безпеки України.