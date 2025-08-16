У Тернополі відкрили зірку рятувальникам ДСНС

Під час святкування Дня міста у Тернополі на вулиці Петра Конашевича-Сагайдачного урочисто відкрили нову бронзову зірку на «Алеї зірок».

Цього року відзнаку присвятили рятувальникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Автором гіпсової моделі, за якою виготовили пам’ятний знак, став тернопільський скульптор Дмитро Пилип’як.

«Ця зірка — символ вдячності тим, хто щодня і щогодини ризикує життям заради порятунку інших. Рятувальники першими приходять на допомогу, коли стається біда. А сьогодні, у час війни, коли до звичних викликів додаються ще й наслідки ворожих атак, їхня праця стала ще важчою і відповідальнішою, — зазначив міський голова Сергій Надал. — Дякую рятувальникам ДСНС за відвагу й відданість, їхнім родинам — за підтримку, а всім, хто долучився до створення цієї зірки, — за спільну працю. Хай вона завжди нагадує про тих, хто готовий простягнути руку допомоги».

«Алея зірок» існує у Тернополі з 2011 року. Щороку в День міста на ній відкривають нові іменні чи колективні відзнаки. Тут увіковічені імена видатних мешканців, творчих колективів, волонтерів, добровольців та захисників України. За 15 років встановлено вже 39 бронзових зірок.