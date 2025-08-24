Тернопіль відзначає 34-ту річницю Незалежності України

Сьогодні Україна святкує 34-ту річницю Незалежності. Для кожного українця це не лише державне свято, а й символ боротьби за право жити вільно у власній країні, говорити рідною мовою та творити свою історію.

Міський голова Тернополя Сергій Надал привітав мешканців громади та звернувся зі словами:

«34 роки незалежної України. 34 роки боротьби за право бути самими собою, говорити рідною мовою, творити власну історію на власній землі.

Тернополяни завжди знали ціну волі. Знали, за що воювали покоління українців. А сьогодні наші земляки на передовій щодня доводять світу: українці – нація переможців.

Дякуємо кожному Героєві. Тим, що на небі – назавжди в нашій пам'яті. Тим, що в лікарнях, що мужньо вчаться жити заново. І тим, що зараз тримають оборону і бережуть українське небо. Саме їхня мужність пише новітню історію вільної України.

Чекаємо додому кожного нашого захисника!

З Днем Незалежності України! Слава Україні! Слава нашим Героям!»