В Тернопоплі відбудеться безкоштовний показ фільму “Озброєні піснею”

27 серпня о 19:00 у креативному кластері “Na пошті” відбудеться спеціальний показ документального фільму “Озброєні піснею” (Soldiers of Song).

Фільм американського режисера Раяна Сміта розповідає про силу музики під час повномасштабної війни в Україні. Пісні стають не лише джерелом натхнення та підтримки, але й зброєю, що об’єднує націю.

Героями стрічки стали Святослав Вакарчук, Андрій Хливнюк, Світлана Тарабарова, Миколай Сєрга, Марко Галаневич, гурт “ДахаБраха”, головний диригент Маріупольського камерного оркестру “Ренесанс” Василь Крячок, а також тернопільська "Пташка" - Катерина Поліщук. Їхні історії показують, як музика допомагає вистояти у найтемніші часи.

Світова прем’єра відбулася 13 червня 2024 року на престижному кінофестивалі Трайбека в Нью-Йорку, де стрічка отримала теплий прийом.

Показ безкоштовний завдяки співпраці з Arthouse Traffic.