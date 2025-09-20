У Тернополі відкрили меморіальну дошку Герою Володимиру Демидасю

Вчора на фасаді будинку по вулиці Морозенка, 3 у Тернополі встановили та відкрили меморіальну дошку на честь нашого земляка – воїна Збройних сил України Володимира Демидася.

«Його життя – це історія людини, яка щиро любила свій край, свою сім'ю, своє місто і свою державу. Мав усе для спокійного мирного життя – професію, родину, донечку. Але коли країна потребувала захисту, він без вагань пішов до лав ЗСУ», – зазначив під час виступу міський голова Сергій Надал.

Володимир Демидась служив у морській піхоті та неодноразово проявляв хоробрість на найгарячіших ділянках фронту Донеччини. 30 серпня 2024 року воїн загинув під час виконання бойового завдання у місті Торецьку.

«Ця меморіальна дошка – символ нашої вічної пам’яті та глибокої вдячності справжньому Герою, чий подвиг назавжди залишиться в історії України. Вічна пам’ять! Слава Захиснику України!», – наголосив Сергій Надал.