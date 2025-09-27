Дводенний «ЧитайкоBookfest» зібрав книголюбів у Тернополі

У Тернополі відбувся п’ятнадцятий бібліотечний фестиваль «Бібліофест» – «ЧитайкоBookfest», що пройшов під гаслом «Тернопіль з книгою – Тернопіль з майбутнім».

Фестиваль розпочався біля пам’ятника Івану Франку та тривав два дні – 25 і 26 вересня. У книжковому містечку свої новинки представили українські видавництва та міські бібліотеки. Учасників і гостей свята вітали письменники, поети й літератори, серед яких були й представники культурно-мистецького проєкту «Книжкова толока» зі Львівщини.

Програма «ЧитайкоBookfest» була насичена подіями: презентаціями та автограф-сесіями з авторами, літературними зустрічами, тематичними локаціями для дітей, майстер-класами й творчими майстерками. Також відбувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України та акція «Подаруй книгу захисникам». Святкову атмосферу доповнювали облаштовані фотозони й музично-концертна програма.

Події фестивалю проходили на площі біля пам’ятника Івану Франку, в Українському домі, Центральній міській бібліотеці та бібліотеках-філіях. Організаторами виступила Централізована бібліотечна система Тернополя за підтримки Тернопільської міської ради та управління культури і мистецтв ТМР.