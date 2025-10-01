Юна тернополянка Ангеліна Глогусь – у фіналі Нацвідбору на «Дитяче Євробачення-2025»

13-річна співачка з Тернополя Ангеліна Глогусь вийшла до фіналу Національного відбору на «Дитяче Євробачення-2025».

У вирішальному етапі вона представить пісню «Моє серце» – щиру й проникливу композицію від імені дитини, яка прагне бути почутою та нагадує про силу життя навіть у непрості часи.

Для Ангеліни це вже друга поспіль участь у фіналі конкурсу: торік, у 2024 році, вона також увійшла до шістки найсильніших із піснею «Янголи плачуть». Юна тернополянка займається вокалом із шести років, вчиться грі на фортепіано, активно бере участь у творчих конкурсах і фестивалях та мріє пов’язати своє майбутнє з музикою.

Фінал Нацвідбору відбудеться 12 жовтня у форматі телевізійного концерту. Ім’я переможця визначать глядацькі голоси та професійне журі. Міжнародний фінал «Дитячого Євробачення-2025» пройде 13 грудня у Тбілісі (Грузія).