У Тернополі відкрили меморіальну таблицю загиблому воїну Віталію Олійнику

На фасаді Тернопільської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №13 імені Андрія Юркевича встановили меморіальну таблицю на честь загиблого випускника навчального закладу — Віталія Олійника.

Віталій служив у 4-й штурмовій роті «Спрут» спецпідрозділу «Кракен» ГУР МО України. Він загинув 17 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Отримані поранення виявилися несумісними з життям.

У церемонії відкриття пам’ятної дошки взяли участь дирекція та учні школи, рідні Героя, побратими, а також міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Жодні слова не залікують рани, які переживають родичі загиблих військовослужбовців. Саме завдяки таким, як Віталій Олійник, завдяки його мужності наша Україна залишається незалежною. На його прикладі будуть вчитися наступні покоління», — зазначив Сергій Надал.

Під час заходу слово мав побратим загиблого — головний сержант із позивним «Діоген». Він поділився спогадами про Віталія, назвав його відважним воїном, який завжди вірив у перемогу України.

«Людина помирає, коли її перемагає страх. Віталій ніколи не боявся. Він був дуже відважним воїном. Він боровся зі злом. Але серце було наповнене любов’ю — до рідних, до Батьківщини. Сьогодні Віталій спостерігає за нами з небес і вірить, що ми закінчимо цю війну перемогою», — сказав військовослужбовець «Діоген».

Довідково.

Віталій Олійник (позивний «Механік») — український військовослужбовець, боєць 4-ї штурмової роти «Спрут» спецпідрозділу «Кракен» ГУР МО України. Народився 19 березня 1982 року. Загинув 17 жовтня 2023 року під час важкого бою на Харківщині. Похований 22 жовтня 2023 року на Пантеоні Героїв Тернополя, що на Микулинецькому кладовищі.