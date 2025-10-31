Галицький камерний оркестр виступив для військових у реабілітаційному відділенні «Recovery»

Муніципальний Галицький камерний оркестр виступив із концертом для військовослужбовців, які проходять лікування та відновлення у реабілітаційному відділенні «Recovery» КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги».

Музична програма під назвою «З любов’ю у серці» об’єднала українські народні мелодії, сучасні популярні композиції та саундтреки з відомих кінофільмів у інструментальному виконанні.

Послухати виступ зібралися близько п’ятдесяти військових, які проходять реабілітацію після поранень, а також медичний персонал відділення. Концерт відбувся під егідою Тернопільської міської ради.