У школі №19 Тернополя відкрили стелу пам’яті на честь полеглих випускників

У Тернопільській загальноосвітній школі №19 відкрили стелу пам’яті «Коріння пам’яті. Вони назавжди з нами», присвячену випускникам, які загинули, захищаючи Україну від російської агресії. На ній викарбувано 27 імен Героїв — колишніх учнів та батьків школярів, котрі віддали життя за свободу й незалежність нашої держави.

Метою заходу було вшанування пам’яті полеглих захисників і виховання у молодого покоління поваги до їхнього подвигу, як прикладу любові до Батьківщини, мужності та самопожертви.

У відкритті стели взяв участь міський голова Тернополя Сергій Надал. Він наголосив, що саме завдяки відвазі таких людей Україна залишається незалежною, а діти мають можливість навчатися в українських школах і вивчати правдиву історію.

«На стелі пам’яті викарбовано 27 імен Героїв. Історії цих людей різні. Хтось пішов воювати у 40, маючи стабільну роботу. Хтось у 20, закінчивши навчання. Але всіх об’єднало бажання стати на захист України, - зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал. – Усі Герої віддали своє життя, щоб Україна залишалася незалежною, щоб наші діти могли вчитися у вільній країні, говорити українською мовою, знати історію. Обов’язок школярів - зберегти пам’ять про цих мужніх людей, шанувати їхній подвиг і продовжувати їхню справу - будувати сильну, справедливу і незалежну Україну».