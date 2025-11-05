Литовсько-українське джазове тріо 7 листопада у Тернополі!

Вечір імпровізаційної музики з литовськими музикантами Dalius Naujokaitis-Naujo, Davydas Stalmokas, та знаменитим українським контрабасистом Марком Токарем пройде 7 листопада о 19:00 креативному кластері Na пошті (вул. Коперника, 4)

Dalius Naujokaitis-Naujo — литовський джазовий ударник і композитор, що працює в авангардному джазі. З 1995 року живе в Нью-Йорку, лідер гуртів Untyte і Naujo Orchestra, співпрацює з Jonas Mekas, Butch Morris. Організатор NoJo FEST.

Dovydas Stalmokas — литовський саксофоніст (бас, альт, сопрано), представник молодого джазу. Лідер Low Blow, переможець Vilnius Jazz Young Power 2009. Співпрацює з Naujokaitis-Naujo, Liudas Mockūnas, виступає на Vilnius Jazz Festival.

Марк Токар — провідний український контрабасист, перший українець на Чиказькому джазовому фестивалі; діючий офіцер ЗСУ.

Подія проходить за підтримки литовського культурного інституту та Посольства Республіки Литва в Україні!

